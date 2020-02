Такие корпорации, как Google и Facebook, не зря предлагают сотрудникам столько льгот: новейшие исследования показали, что в компаниях, где сотрудники довольны, гораздо чаще возникают инновации, пишет издание Harvard Business Review.

В статье в The Journal of Corporate Finance исследователи из двух австралийских университетов сопоставили данные по бонусам и льготам для сотрудников с количеством патентов и обнаружили, что чем лучше компания обходится со своими людьми, тем больше в ней инноваций и тем чаще они применяются на практике. Более того, эти организации оформляют патенты, наиболее близкие к сфере своей профессиональной деятельности и непосредственно вытекающие из их опыта и наработок.

Корреляция между обращением с сотрудниками (которое включает безопасность производства, личные отношения, разнообразие задач, корпоративное управление) сохраняется даже после поправок в связи с такими факторами, как размер организации и бюджет отдела R&D (НИОКР).

Связь между соблюдением интересов персонала и уровнем инноваций на производстве устанавливается в научном исследовании уже не в первый раз. Статья, опубликованная в этом же году в The Journal of Financial Economics, доказывает, что в тех организациях, где рядовым сотрудникам предлагаются хорошие опционы, намного активнее идет инноваторская деятельность. Авторы статьи предполагают здесь причинно-следственную связь.

В другой статье уже 2010 года рассматривалось влияние трудового законодательства США и других стран на инновации. Авторы этой статьи убедились, что там, где закон не допускает произвольного увольнения персонала, заметен рост инноваций.

Не все, что идет во благо сотрудникам, непременно поощряет инновации. Статья, опубликованная журналом Management Science, исследует влияние профсоюзного движения на инновации. В качестве объекта исследования отобраны американские компании, которые в период между 1980—2005 годами приняли решение присоединиться к различным профсоюзам. При этом решение о вступлении было принято в этих фирмах лишь незначительным большинством голосов. Идея авторов заключалась в том, что небольшой перевес предполагает возможность другого решения, то есть вступление компании в профсоюз не было неизбежным. Выяснилось, что после этого число инновации и их качество заметно снизилось. (Данные предыдущего исследования, о том, как вступление в профсоюз отражается на бюджете исследовательского отдела, не были столь однозначными).

Почему же одни льготы способствуют инновациям, а другие нет? Экономическая теория подсказывает, что дело тут в долгосрочной мотивации. Сотрудники под страхом увольнения или санкций за ошибки боятся связываться с рискованными инновациями. Если же специалист получает свою долю в будущей прибыли компании, готовность к инновациям существенно повышается.

Распределение акций среди членов коллектива вполне удовлетворяет это требование: мотивация привязана к долгосрочной перспективе организации. Другие бонусы также поощряют сотрудников работать на перспективу, в том числе косвенно: счастливые люди намерены оставаться в компании — и потому им небезразлична ее судьба. Похожий эффект имело и принятие законов по охране труда.

Почему же вступление в профсоюз приводит к противоположным результатам? Даниэль Брэдли, профессор Университета Южной Флориды и соавтор статьи о последствии присоединения к профсоюзу, предполагает, что это скорее вопрос лояльности. «Члены профсоюза реже участвуют в пенсионном плане своей компании», — пояснил он мне, ссылаясь на исследование 2009 года, где этот факт рассматривался как свидетельство меньшей привязанности членов профсоюза к работодателю. «Профсоюзы оказывают давление на всю отрасль, добиваясь повышения зарплат или выставляя иные условия, и в этом смысле лояльность сотрудника по отношению к конкретной фирме — лишь помеха», — рассуждает Даниэль.

«Организациям придется искать способ поощрять инициативу и риск, иначе сотрудники не смогут изобрести ничего нового, — утверждает профессор Эдвард Подольски-Бошар, соавтор статьи об отношениях с сотрудниками. — Не всякое улучшение условий труда непременно способствует инновациям. Но, как доказывает его же исследование, многие бонусы — все же оказывают влияние.

Достойное обращение с сотрудниками необходимо для поддержания высокого уровня инноваций в компании, но этого мало: нужно позаботиться о том, чтобы члены коллектива связывали свои личные интересы с долгосрочными перспективами компании.

Minval.az