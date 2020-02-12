Шарля Мориса де Талейрана-Перигора одни считают «отцом дипломатии», другие — воплощением хитрости, ловкости и беспринципности. Но именно он оставил потомкам изречение, где по поводу этой самой беспринципности высказался точно, емко и хлестко: «Я прощаю людей, не разделяющих мое мнение, но не прощаю тех, кто не разделяет свое собственное мнение».

Сегодня это касается не только отдельных персон, чьи слова, как бы это помягче, расходятся с делом, но и целых международных организаций. Яркий пример — Совет Европы. На словах — верность самым что ни на есть кристальным принципам демократии и демократического государственного устройства, в том числе и разделения властей. А на деле…

А на деле многоуважаемый Совет Европы в очередной раз, как бы это поделикатнее, опозорился.

Нет, речь не только и не столько о «слишком пристальном», если уж кому-то режет слух слово «предвзятом», отношении евронаблюдателей к выборам в Азербайджане. Тем более что по этому поводу уже высказался МИД нашей страны — наблюдателям выразили благодарность за их миссию, высоко оценили многие пункты их предварительного заявления, отметили, что с некоторыми критическими замечаниями не согласны, и подчеркнули, что все представленные сообщения о нарушениях в ходе выборов будут расследованы. Совет Европы раз за разом терпит провал на армянском поле.

Казалось бы, здесь уважаемой организации с офисом в Страсбурге трудно кого-то чем-то удивить. Совет Европы умудряется не заметить никаких проявлений нарастающих в Армении политических репрессий. Только за последнее время — привод в полицию и попытка установить «программы слежки» на смартфоны четырех армянских активистов, основателей оппозиционного Пашиняну движения «Адеквад» Артура Даниеляна, Константина Тер-Накаляна, Григора Минасяна и Азата Адамяна, задержание еще одного оппозиционного блоггера — Нарека Маляна. Двоих блоггеров арестовали за то, что они задавали «неудобные» вопросы судье по делу Роберта Кочаряна. Накануне новогодних празднков задержали Сатик Сейранян, главу сайта «168.ам» и Союза журналистов Армении — ей не простили публикации новости о понижении рейтинга Никола Пашиняна. И это далеко не полный список.

Но настоящий провал Совета Европы наступает теперь. В Армении разгорается конституционный кризис. А точнее, премьер-министр Никол Пашинян стремится всеми способами «выдавить» с поста главы Конституционного суда Грайра Товмасяна, которого считают представителем прежней правящей «команды», и провести на этот пост своего кандидата — Ваге Григоряна. Но так как формально глава КС главе правительства не подчиняется, в ход идет все. Против Грайра Товмасяна возбудили аж два уголовных дела, «пашиняновская» газета «Айкакан Жаманак» публикует о нем «обвинительный» опус, где упоминает членов семьи, в его доме проводят обыски, сам Пашинян уверяет журналистов, что Товмасян предлагал ему свои услуги, обращался со словом «джан» и даже презентовал «элитную ручку», которая оказалась не такой уж элитной…Теперь Пашинян вознамерился протащить законодательные поправки, которые существенно урезают полномочия Конституционного суда, и обещает провести в Армении референдум. Страсти кипят не на шутку. Кто победит, пока можно только гадать, но Армения, как страна, проигрывает в любом случае — это очевидно. Как и то, что выигрывает Азербайджан — простите за цинизм, перманентный процесс разрушения государства по ту сторону линии фронта понятным образом влияет на общую расстановку сил.

Но вот вне зависимости от того, окажется ли победителем Пашинян или, наоборот, Товмасян, этот кризис безнадежно проиграл…Совет Европы. Где нет ни экстренного заседания ПАСЕ, ни обеспокоенных резолюций уже самого Совета Европы, ни срочного назначения спецдокладчиков по конституционному кризису, ни жестких напоминаний о необходимости уважать независимость судебной власти. Нет и тревожных заявлений, что Пашинян создает в Армении режим личной диктатуры, что уже, в общем-то, очевидно для всех.

Правда, время от времени робко попискивает Венецианская комиссия. Еще в октябре 2019 года ее председатель Джани Букикио уже выражал обеспокоенность в связи с конфликтом между правительством и КС Армении и даже сетовал на недостаток демократической культуры в этой стране. Теперь Венецианская комиссия выступила с новым заявлением, где напомнила, что изменения, которые предлагает правительство Армении, могут иметь долгосрочное влияние, и призвали…спросить мнение Венецианской комиссии. И все.

И, наверное, если бы господин Букикио тоже хранил бы молчание, у Совета Европы еще был бы шанс убедить почтенную публику, что там просто были не в курсе, ушли на каникулы, не нашли вовремя переводчика с армянского и вообще не уследили. Но судя по тому, что Венецианская комиссия напоминает о себе осторожным покашливанием, Совет Европы очень даже в курсе происходящего. А значит, просто не считают нужным адекватно реагировать на ситуацию. Ведь ругать уже придется Армению.

Намеренно оставим в стороне подробный анализ причин той предвзятости, которую эта организация демонстрирует в отношении Азербайджана. Не станем уточнять, работают ли здесь конфессиональные приоритеты, пытаются ли отдельно взятые европейские политики заручиться голосами избирателей армянского происхождения или же против Азербайджана играет не столько армянское, сколько «газпромовское» лобби. Тем более что все происходит в то время, когда успешно реализуется проект «Южного газового коридора», и азербайджанское «голубое топливо» успешно конкурирует с российским и на болгарском, и на турецком, и на многих других рынках. Просто упорное молчание Совета Европы во всех случаях, когда необходимо погладить против шерстки многострадальную Армению — это весомый повод поинтересоваться, достойна ли уважения эта организация, которая не разделяет даже своего собственного мнения.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az