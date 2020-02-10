Проведенные выборы были очень важны для Азербайджана, так как они должны поддержать реформы, проводимые в стране. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом, сообщает сайт главы государства.

«Досрочное проведение парламентских выборов носит собой цель продолжения проводимых реформ без потери времени. В стране были проведены структурные реформы, были заново сформированы правительство и Администрация президента, и Милли Меджлис не мог оставаться в стороне», — сказал президент.

И. Алиев выразил уверенность, что данные выборы сыграют важную роль в будущем развитии Азербайджана.

«Как мне сообщили, выборы на территории страны прошли очень спокойно, в рамках законодательства, никаких вызывающих беспокойство моментов не было. К этим выборам был очень большой интерес. Потому что я не помню, чтобы на каких-то парламентских выборах в Азербайджане было более 1300 кандидатов. То есть, это само по себе свидетельствует о том, что выборы прошли в условиях конкуренции, и в процессе регистрации всех кандидатов была продемонстрирована справедливая позиция. Такое число кандидатов — проявление доверия к выборам. Потому что если бы не было доверия, то эти люди, возможно, не участвовали бы в выборах. Поэтому нынешним выборам принадлежит особая роль. Что касается мнения некоторых международных наблюдательных миссий, то мы уже давно привыкли к их отрицательному мнению. Их заключения в некоторых случаях пишутся заранее, причем не ими самими, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали это. Вы тоже отметили негативное отношение Совета Европы к нам. Последним проявлением этого является принятая резолюция, построенная на лжи», -сказал президент.

Президент также в понедельник принял делегацию во главе с руководителем наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, председателем комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Глава государства в беседе с российской делегацией вновь подчеркнул, что в целом, показатель доверия к выборам в том, что было более 1300 кандидатов.

«А это беспрецедентное количество. Если бы они не верили в эти выборы, они бы не подали свои кандидатуры и не потратили бы столько времени. И вот мне докладывали и вчера, и сегодня, что процесс прошел в целом спокойно и никаких непредвиденных ситуаций нет. Поэтому кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Каждый должен смириться с реалиями. Реалии таковы, что условия были созданы, максимальная открытость обеспечена. Граждане Азербайджана голосовали, несмотря на тяжелые погодные условия, неожиданные тоже. Думаю, что явка тоже неплохая. Хотя это не главное. Главное то, что те, кого народ выберет, чувствовали ответственность и знали, что если еще раз хотят избраться, то должны работать в округах. Вот прошлому парламенту этого не хватало. И поэтому многие из бывших членов парламента и не стали участвовать, потому что не было работы в округах. А перед новым парламентом это будет одной из главных задач. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивое развитие всей страны, депутатский корпус должен активно вникать в проблемы регионов, их вскрывать и доносить до правительства, до общественности и тем самым помогать их решать», — подчеркнул президент.

Minval.az