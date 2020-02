Дональд Трамп протроллил своего самого главного противника в Демократической партии — спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

В своем микроблоге хозяин Белого дома разместил шуточный ролик. В нарезке, сделанной по итогам его речи в парламенте, несколько раз «вклинивается» руководитель нижней палаты, которая разрывает выступление президента.

Ролик называется «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси».

Напомним, выступление в конгрессе завершилось небольшим скандалом — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую президент не поприветствовал в начале (а она его перед этим не полностью представила), демонстративно порвала на куски распечатанную речь президента.

.@SpeakerPelosi tears up of State of the Union speech.#SOTU #SOTU2020 pic.twitter.com/sIpi4G7KsL

— CSPAN (@cspan) February 5, 2020