На фоне распространения в Китае пневмонии, вызываемой ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, еженедельник Time решил поместить на обложку очередного номера изображение председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщили на странице авторитетного американского издания в Twitter, иллюстратор Эдель Родригез изобразила китайского лидера в марлевой маске и с подписью «Китайский тест».

Таким образом, издание решило уделить внимание вспышке в Китае вирусной пневмонии. Главной в номере станет статья «Вспышка коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о «китайском веке» журналиста Чарли Кемпбелла.

Номер выйдет в свет 17 февраля.

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q

— TIME (@TIME) February 6, 2020