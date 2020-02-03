«Политический класс» Азербайджана живет в состоянии «обратного отсчета»: 9 февраля в стране пройдут парламентские выборы. Предвыборная кампания — в самом разгаре. И хотя главным барометром, без сомнения, окажутся сами выборы, а до них еще почти неделя, многое выявилось уже на стадии предвыборной кампании. Где тактика Рауфа Арифоглу, главы медиа-группы «Ени Мусават», действительно оказалась «на высоте».

Здесь обращает на себя внимание многое. Это, если угодно, и «мультимедийность» самой кампании, где активно задействованы и графические материалы, и видеоролики, где активно используются не только СМИ, но и такая многообещающая политическая «площадка», как социальные сети: время, когда избирательную кампанию можно было вести и выигрывать за счет методов, родившихся пусть даже за океаном, но в лучшем случае в шестидесятые-семидесятые годы, ушли безвозвратно. Но самое главное, это продуманная, откровенная и емкая избирательная платформа Рауфа Арифоглу, где четко изложена и его программа в рамках 35 Хатаинского избирательного округа, и политическая программа на общенациональном уровне.

А вот здесь надо поподробнее. Сам Рауф Арифоглу с самого начала заявил, что нужно не вещать в YouTube или Facebook — надо действительно «идти в народ», стучаться в двери, говорить с гражданами… И сегодня, когда до выборов — меньше недели, нельзя не заметить того, что предвыборная кампания Рауфа Арифоглу шла и идет в тесном, постоянном и, простите за термин, по-настоящему «рабочем» контакте с избирателями. Нет, это не демонстративное целование рук старушкам, по поводу чего уже зубоскалят в Фейсбуке, не «организованные» митинги и не появление кандидата на улицах с парой-тройкой протокольных рукопожатий для последующей агитации. Активисты штаба Рауфа Арифоглу — и это не метафора и не фигура речи — действительно стучатся в двери к своим избирателям —чем «живет» округ и его избиратели, с какими проблемами сталкиваются люди, какой помощи ждут… Среди тех, кто сегодня выступает в поддержку Рауфа Арифоглу — люди разных возрастов и социальных групп. Это и коллеги-журналисты, и религиозные деятели, и участники и инвалиды карабахской войны, и многие другие. Каждый из которых видит в нем действительно СВОЕГО кандидата.

А это, кроме всего прочего, еще и новый уровень, если можно использовать такой термин, культуры обещаний. Нет, не тех, которые иные кандидаты щедро развешивают на этапе предвыборной агитации, как мишуру на новогодней елке, и о которых благополучно забывают после того, как бюллетени опущены, участки закрыты, а голоса подсчитаны. Рауф Арифоглу не просто знает нужды своих избирателей — он еще и обещает именно то, что действительно будет выполнено. Без «агитационных дополнений». Все предельно прозрачно и, главное, честно.

Впрочем, если быть до конца откровенными, то избирательная кампания Рауфа Арифоглу началась значительно раньше, чем в Азербайджане были объявлены досрочные парламентские выборы. Да простят автора этих строк многие наши читатели, но депутату парламента придется в своей будущей деятельности не только и не столько решать проблемы своего округа (хотя это важно и необходимо). Парламент — это прежде всего законодательная ветвь власти, это важнейший «инструмент» решения общенациональных вопросов.

А Рауф Арифоглу за три десятка лет руководства сначала газетой «Ени Мусават», а затем одноименной медиа-группой, доказал не только свою принципиальность и компетентность. Он еще и не раз на деле продемонстрировал, что умеет ставить общенациональные интересы Азербайджана выше и личных, и узкопартийных целей. А это в наше время, простите за откровенность, дорогого стоит.

И, наконец, еще одна, возможно, самая важная характеристика предвыборной кампании Рауфа Арифоглу — честность. Честность во всем, от программы до обещаний. А еще — полное отсутствие «грязной игры», разного рода запрещенных приемов. Словом, Р. Арифоглу представил избирателям, если можно так выразиться, «предвыборный мастер-класс». И это не разговор о доступе к информационным или каким-то другим ресурсам. Это политический профессионализм, который проявляется во всем, от программы и агитационных материалов до обещаний и встреч с избирателями. И это именно та предвыборная кампания, тот, если угодно, политический стиль, которого так не хватает многим.

И тем более и честность, и профессионализм, продемонстрированные уже на этапе предвыборной кампании — это солидная информация к размышлению прежде всего для тех, кто 9 февраля придет на избирательные участки 35 Хатаинского избирательного округа. И кому предстоит избрать в парламент действительно СВОЕГО кандидата.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az