Наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США сделал самые детальные в истории снимки поверхности Солнца.

Как передает «Медуза», на них впервые видны объекты размером до 30 километров. В опубликованном Национальной солнечной лабораторией фильме показано движение вещества в конвективных ячейках Солнца.

По оси каждой из ячеек вещество поднимается изнутри Солнца, а на периферии уходит обратно под поверхность. Таким образом энергия доставляется из внутренних областей звезды во внешние (происходит конвекция).

Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) установлен на Гавайях, с его помощью построят карту поверхности Солнца, его атмосферных магнитных полей и внутренней короны.

Диаметр зеркала DKIST — четыре метра, это самый большой солнечный телескоп по данным на 2020 год, над ним работала коллаборация двух десятков научных институтов, в основном, американских.

January 29, 2020