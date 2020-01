В Сети появилось видео строительства двух больниц в китайском Ухане, которое проходит рекордно быстрыми темпами. Видео со строительных площадок публикуют ряд мировых СМИ.

Строительство первой больницы для больных коронавирусом — Хуошеншань — началось 24 января. Планируется, что уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница Лейшеншан должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения.

Также китайские СМИ сообщают, что в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O

— People’s Daily, China (@PDChina) 27 января 2020 г.