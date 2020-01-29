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Строительство первой больницы для больных коронавирусом — Хуошеншань — началось 24 января. Планируется, что уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница Лейшеншан должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения.

Также китайские СМИ сообщают, что в строительстве задействовано 10 миллионов человек.

Minval.az