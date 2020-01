В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии из-за продолжительных ливней объявлен режим чрезвычайного положения в 47 муниципалитетах.

Согласно информации управления гражданской обороны штата, которую приводит «Лайф», число жертв стихии увеличилось до 47 человек, ещё 17 считаются пропавшими без вести, 12 пострадали. В штате Минас-Жерайс свои дома вынужденно покинули 1,4 тысячи человек, 1,8 тысячи жителей продолжают оставаться без крыши над головой. В соседнем юго-восточном штате Эспириту-Санту эвакуировали пять тысяч жителей.

