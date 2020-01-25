Одной из значимых сфер сотрудничества между Россией и Азербайджаном, которая может оказаться даже важнее, чем экономическая сфера, является гуманитарная.

Об этом сказала Trend заместитель директора российского Института политических исследований, российский эксперт Дарья Гревцова.

Политолог отметила, что речь идет о комфортном проживании русскоязычной диаспоры в Азербайджане и азербайджанской диаспоры в России:

«Важно, чтобы они ощущали Азербайджан или Россию как свою вторую родину и не чувствовали себя чужаками. Гуманитарная политика как раз ориентирована на то, чтобы общины (русская в Азербайджане и азербайджанская в России) были максимально интегрированы и жили счастливо. Это важнейшая сфера».

Второй важной сферой сотрудничества эксперт считает, личные отношения президентов двух стран:

«Это связано с тем, что политические системы в России и Азербайджане очень централизованные. Они сконцентрированы вокруг очень сильного института президентства и от президентов, в решающей степени, зависит политическая линия правительств. Поэтому перед президентами, в этой связи, стоит задача по поддержанию тесных личных отношений. Следует отметить, что в гуманитарной сфере это очень хорошо работает — русский язык прекрасно чувствует себя в Азербайджане, а азербайджанская диаспора комфортно живет и работает в России».

Еще одним важным направлением, по ее словам является экономика, в которой выделяются несколько направлений:

«Первое – это продажа сельскохозяйственной продукции (прежде всего, азербайджанской — на российский рынок). Азербайджанская продукция присутствует на российском рынке, но мало, хотя возможностей для этого значительно больше. Здесь нужно развивать и сельскохозяйственное производство в Азербайджане и налаживать дистрибуцию. К примеру, во всех городах России есть магазины белорусских продуктов. Такие магазины нужно открывать и Азербайджану в российских городах, где у них, без сомнения, было бы очень много покупателей, поскольку азербайджанские продукты славятся очень высоким качеством.

Второе направление в экономике – это сотрудничество в нефтегазовом секторе. Россия участвует (в первую очередь в лице «Роснефти») в разработке нефтегазовых месторождений Азербайджана. Не на самых главных ролях, но участвует. Однако, самым главным здесь является то, что нужно налаживать сотрудничество так, чтобы не возникало никаких противоречий. Например, Россия и Азербайджан смогли наладить нормальное взаимодействие, даже с учетом конкуренции, своих газовых поставок на рынки Евросоюза. Известно, что проекты TANAP и российский «Турецкий поток» находятся в конкуренции, но, благодаря хорошим отношениям на уровне президентов и хорошим отношениям между газовыми компаниями, удалось минимизировать издержки этой конкуренции и координировать свою политику так, чтобы максимизировать прибыль.

Еще одно направление экономики – это сотрудничество в области высоких технологий, цифровых технологий и так далее. Это приоритет для российской и азербайджанской экономики, а поскольку здесь у нас общая взаимная культура, схожий менталитет, то есть возможность делать совместные проекты. В экономике еще одним важным направлением являются инфраструктурные проекты. Наиболее известный — транспортный коридор «Север – Юг».

Не менее важным направлением сотрудничества политолог считает военно-техническое:

«Здесь ситуация очень простая — Россия продает Азербайджану современные вооруженные системы, а Азербайджану выгодно их покупать, поскольку российское оружие по качеству одно из лучших в мире и дешевле американских и французских аналогов. Также Россия помогает Азербайджану в подготовке офицерского корпуса, что повышает обороноспособность вооруженных сил Азербайджана».

Туристическая отрасль, по словам Д. Гревцовой тоже является одним из самых важных направлений в отношениях между Россией и Азербайджаном:

«Для ее развития очень важно уменьшение транспортных расходов. Нужно, чтобы самолетов между российскими и азербайджанскими городами летало больше, конкуренция была выше, а цены ниже. В таком случае, прибыль данных авиакомпаний будет выше».

Также, по ее мнению, необходимо налаживать взаимодействие между гражданскими обществами:

«В первую очередь это касается молодежи двух стран, студентов университетов, чтобы те, кто будет управлять Россией и Азербайджаном через 20 – 30 лет, сейчас знакомились и общались друг с другом, а также совершали взаимные визиты. Для этого необходимо финансировать эти проекты. Молодежь всегда рада ездить туда и обратно, но для этого им нужны финансы, чтобы прилететь и поселиться. Нужно развивать отношения между университетами, они тоже готовы взаимодействовать, но они также нуждаются в определенном финансировании».

Относительно сотрудничества в области внешней политики, как отметила политолог, что Россия и Азербайджан крайне заинтересованы в том, чтобы не было большой войны между Ираном и США, чтобы регион не взорвался, чтобы в регионе не возникла проблема миллионов беженцев.

В заключении политолог отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень хорошем уровне и они будут продолжать развиваться к лучшему.

Minval.az