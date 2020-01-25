В ООН привлекли внимание к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии.

Мирное население Идлибской зоны деэскалации заплатило высокую цену в ходе борьбы с терроризмом, сказал спецпредставитель ООН Гейр Педерсен перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, которые приводит «Анадолу», с апреля 2019 года свои дома в Идлибе были вынуждены покинуть 700 тысяч человек, еще полторы тысячи были убиты.

Педерсен привлек внимание к тому факту, что стороны конфликта в Сирии ранее согласовали решение по формированию Конституционного комитета Сирии, что стало первым подобным документом с начала конфликта в этой стране. «Этот документ — фундамент для прямого диалога и переговоров. Он способствовал формированию атмосферы доверия между сторонами конфликта»,- напомнил спецпредставитель ООН.

Педерсен привлек внимание к ухудшению ситуации в целом по Сирии.

«Пятьдесят процентов населения Сирии покинули свои дома. ООН выступает за формирование условий для возвращения населения в свои дома. Для стабилизации ситуации в Идлибе необходимо начало политического процесса»,- отметил он.

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