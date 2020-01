В немецком городе Рот-ам-Зе произошла стрельба. СМИ сообщают о шести погибших.

В полиции заявили, что предполагаемого преступника задержали.

Schütze gefasst: 6 Tote nach Schüssen in Rot am See https://t.co/AUQtD0CdUH

