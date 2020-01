Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте. Об этом сообщила председатель ЕК в своем Twitter.

«Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать», — говорится в сообщении. В свою очередь Мишель в своем Twitter отметил, что Евросоюз и Соединенное Королевство «открывают новую главу в качестве партнеров и союзников».

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E

