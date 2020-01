В Интернете опубликовано видео ракетного удара КСИР по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Снятое одним из американских военных видео представил телеканал CNN.

Судя по всему, съёмка велась из бункера, куда солдаты заранее спрятались.

US troops sheltered in Saddam-era bunkers during the Iran missile attack. @arwaCNN was the first journalist to access Al-Asad US military base in Anbar province, Iraq, following the attack. Here’s what’s left of the base: https://t.co/C5jPKeuTfK pic.twitter.com/Zpfj9Dki9v

