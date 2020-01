Президент США Дональд Трамп оценил опубликованные в социальных сетях кадры с прошедших в Иране акций протеста. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter.

Американский лидер похвалил решение вышедших на улицы членов оппозиции не топтать флаг США и оценил решение не «очернять замечательный» флаг «прогрессом».

«Газета.ру» уточняет, что изображение американского флага появилось на одной из улиц, где проходили протестные акции. Глава Белого дома назвал протестующих «замечательными».

Mr. President,

Iran’s authorities paint U.S. flags at the entrance of various buildings, including universities.

The Iranian people, however, refuse to disrespect the American people.pic.twitter.com/sm54JlgdxW

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 13 января 2020 г.