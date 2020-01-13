Юбилейные провокации становятся фирменным стилем армянской «большой политики». На сей раз «народно-революционный премьер-министр» этой страны Никол Пашинян выступил аж со специальным заявлением «по случаю 30-летней годовщины погромов армян в Баку». Где, разумеется, старательно валил в одну кучу и Сумгайыт, и Рамиля Сафарова, и пытался представить дело так, будто бы «погромщики считаются героями Азербайджана, а их злодеяния — славной страницей истории суверенитета Азербайджана». И, конечно же, уверял: «…Новой возможности истребления армян или их депортации мы не дадим. Республика Армения, «Республика Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и все мировое армянство внедрят весь свой потенциал для обеспечения права армянского народа на мирную жизнь на своей исторической родине, в том числе, и «Арцахе»».

Здесь, конечно, надо напомнить господину Пашиняну: о Сумгайыте, где имела место армянская же провокация, ему лучше по крайней мере на публике не вспоминать. Особенно теперь, когда «информационной монополией» Армения уже не обладает. Что же касается событий в Баку, то уже не только в Азербайджане, но и в странах Запада пришли к выводу, что те погромы были организованы КГБ СССР — для того, чтобы создать убедительный повод для карательной акции советской армии. Кремль просто не мог допустить, чтобы на скорых выборах в Верховный совет Азербайджана, с его нефтью, газом и уникальным геостратегическим положением, победили сторонники независимости и выхода из состава СССР. Подобные «игры в демократию» Москва могла позволить себе в тех республиках, которые рассчитывала удержать в повиновении при помощи экономического давления, но не в Азербайджане. Показательно, что войска в Баку начали стягивать как минимум 12 января, а вот погромы начались только на следующий день. Более того, к этому моменту в Баку контроль над деятельностью милиции уже находился в руках московских «эмиссаров» — и в результате погромщиков, которых задерживали постовые милиционеры, а еще чаще — азербайджанские активисты, очень скоро забирали «москвичи», а потом те вновь оказывались на улице с заранее заготовленными списками армян. Наконец, Пашинян «забыл» упомянуть, что уже к 15 января погромы в Баку удалось «погасить». И для того, чтобы иметь повод для ввода войск и той карательной акции, которую Кремль устроил в ночь на 20 января 1990 года, спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел» пришлось взрывать энергоблок телерадиоцентра и «вешать» этот теракт на мифических «исламских экстремистов». И кого же, по версии Пашиняна, в Баку объявили «героями» — московскую агентуру КГБ? Участников устроенной тем же КГБ сходки «воров в законе»? Или группу «Вымпел»? Или же «записной демократ» Пашинян записал в погромщики всех, кто стал жертвами карательной акции Советской Армии в Баку?

Но самое главное, зачем вся эта демонстрация фейков понадобилась Иревану сегодня? «Дань памяти»? Попытка кинуть пару комьев грязи в адрес Азербайджана по принципу «было бы желание, а повод найдется»? Или…

Понятно, что сегодня Николу Воваевичу очень хочется «реанимировать тему» провокаций 30-летней давности и «пристегнуть» ее к собственной демагогии в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» Таким образом в Армении в очередной раз пытаются «доказать», будто бы армянам Карабаха, окажись они под властью Азербайджана, будет угрожать смертельная опасность и т.д. Тем более это необходимо сегодня, когда международная значимость Азербайджана растет, дипломатическое давление на Армению тоже, да и игнорировать печальный опыт «крымнаша» не получается. Особенно в статусе «форпоста России». Но не только. В числе прочего, Никол Пашинян еще и обозначил армянские притязания уже и на Баку. Оказывается, «армяне жили в Баку многие века и придали этому городу культурный облик», а еще «внесли величайший вклад в создание и развитие нефтяной промышленности» и «лишь хотели жить на своей земле и земле своих предков». А вот тут уже лучше не забывать, как популярна в армянской среде идея, что, дескать, с Турции за «геноцид 1915 года» надо потребовать «территориальных репараций», и не исключено, что слезы по поводу «жертв погромов» в Иреване получат такое же продолжение. Тем более что планы присоединить Баку к Армении существуют в армянских кругах по крайней мере с 1918 года — их частью была и устроенная дашнаками и их союзниками в марте 1918 года в Баку «мартовская резня» азербайджанского населения. Так что за обращением Пашиняна скрываются планы куда более опасные, чем просто «ругань из-за забора».

Только вот Никол Воваевич не учел, что сегодня на мировой арене уже не тот расклад сил, чтобы в Армении могли безнаказанно тиражировать «обвинительные фейки». А тем более строить планы новых территориальных захватов. Так что мечты о чужих землях могут обойтись Армении куда дороже, чем даже старательно тиражируемые ею «политические ужастики».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az