Королева Британии Елизавета II в свои 93 года сама села за руль авто. Об этом сообщает портал SkyNews.

Королева попала в кадр в ее поместье в Сандрингеме. На ней одет винтажный платок Hermes с изображением собаки. На задних сидениях авто также замечен пес. Отмечается, что Елизавета вела Range Rover не пристегнутой.

The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.

