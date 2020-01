Шесть туристов из Германии погибли, 11 пострадали после того, как водитель, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в них на большой скорости в итальянском курортном Лутаго близ границы с Австрией.

Лутаго – популярный горнолыжный курорт, расположенный в преимущественно немецкоязычной автономной провинции Южный Тироль на севере Италии.

Группа из 17 человек после выхода из клуба ночью в воскресенье ждала свой туристический автобус. В 01.15 по местному времени в них врезалась машина. Одного из 11 пострадавших вертолет доставил в австрийский Инсбрук для лечения. Остальным медики оказали помощь в Италии, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, водителем был 28-летний местный житель, у которого полицейские зафиксировали чрезвычайно высокий уровень алкоголя в крови.

На место происшествия прибыли более 160 сотрудников спасательных служб Италии. Полиция еще не сообщила имена погибших, поскольку не все туристы знали друг друга, а у некоторых при себе не было паспортов.

