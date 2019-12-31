Президент США Дональд Трамп призвал протестующих иракцев подняться против Ирана. Соответствующую запись глава Белого дома опубликовал во вторник в Twitter.

Ранее сегодня Трамп обвинил Тегеран в организации беспорядков у американского посольства в Багдаде.

«Миллионы иракцев, жаждущие свободы, которые не хотят быть под контролем Ирана, пришло ваше время!» — отметил президент США.

Minval.az