Президент США Дональд Трамп призвал протестующих иракцев подняться против Ирана. Соответствующую запись глава Белого дома опубликовал во вторник в Twitter.

Ранее сегодня Трамп обвинил Тегеран в организации беспорядков у американского посольства в Багдаде.

«Миллионы иракцев, жаждущие свободы, которые не хотят быть под контролем Ирана, пришло ваше время!» — отметил президент США.

To those many millions of people in Iraq who want freedom and who don’t want to be dominated and controlled by Iran, this is your time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.