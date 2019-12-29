У США отныне нет полной свободы действий в ближневосточном регионе, заявил в воскресенье командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади на фоне проходящих в регионе военно-морских учений Ирана, России и Китая.

«Сегодня эра свободы действий США в регионе подошла к концу, и силы США должны постепенно покинуть регион», — приводит агентство «Тасним» слова командующего журналистам.

«Мы полагаем, что региональная безопасность не требует присутствие иностранных сил, и региональные страны могут сами вместе гарантировать безопасность», — отметил Ханзади, добавив, что обеспечение стабильной обстановки на море требует коллективных усилий разных стран.

Он добавил, что нынешние маневры с участием Ирана, РФ и КНР послужат «веским сигналом» для США и их ставленников, ведущих неконструктивную политику в регионе.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила на брифинге в Москве, что эти учения направлены на поддержание в регионе безопасности. «Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом», — сказала Захарова.

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе, сообщил ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, которого цитировало агентство ИРНА.

Учения готовились давно и не связаны с усилением активности США в регионе, заявил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи. «Этот план уже готовился несколько месяцев назад. По нему было принято решение», — сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Minval.az