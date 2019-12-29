Анкара решительно осудила одобрение судом США прошения об освобождении армянского террориста Хампига Сасуняна, убившего 28 января 1982 года генконсула Турции в Лос-Анжелесе Кемаля Арыкана.

В Анкаре с огромным сожалением восприняли весть о решении суда Калифорнии от 27 декабря 2019 года, говорится в сообщении турецкого МИД.

Несмотря на все усилия турецкой стороны, суд Калифорнии решил освободить Сасуняна из тюрьмы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции. Решение суда вступит в силу после утверждения губернатора Калифорнии и может быть обжаловано.

«Турция осуждает и отвергает вердикт, открывающий путь для освобождения из заключения убийцы дипломата. Данное решение противоречит общепризнанным нормам права и несовместимо с принципами справедливости. Подобный подход также претит духу сотрудничества в борьбе с терроризмом»,- говорится далее в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве привлекли внимание к тому факту, что убийство турецкого дипломата стало проявлением искаженной идеологии, было спланировано и совершено преднамеренно. При этом террорист за время пребывания в тюрьме не продемонстрировал раскаяния в своих действиях.

Все это говорит о том, что речь идет не о простом преступлении, а о теракте, исполнитель которого был преисполнен жаждой ненависти, подчеркнули в МИД Турции.

В ведомстве напомнили, что от рук армянских террористов погибли 58 турецких граждан, в том числе 31 дипломат.

«Турция задействует все рычаги для обжалования данного решения, которое может стать очень опасным прецедентом в период, когда международное сообщество как никогда нуждается в солидарности в борьбе с терроризмом. Ответственность по данному вопросу лежит на властях США, где также не на словах знают о последствиях терроризма. Вновь чтим память дипломата Кемаля Арыкана и всех жертв терроризма и выражаем соболезнования в связи с их утратой», — говорится далее в заявлении МИД.

Minval.az