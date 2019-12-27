«Азербайджан всегда интересовался новыми видами военной техники и вооружения. И вполне естественно, что наших военных специалистов заинтересовал истребитель Су-57».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя сообщение российских СМИ о том, что Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

«Однако в отношении закупки далеко не так стоит вопрос, как сегодня его муссируют в СМИ. Воздушно-космические силы РФ только к 2027 году должны получить 76 самолетов Су-57. К тому же этот истребитель очень дорогостоящий. Азербайджан для всех военно-промышленных комплексов интересен тем, что является платежеспособной страной. Поэтому создаются условия для того, чтобы мы интересовались и приобрели. Это нормальное коммерческое взаимоотношение. Каждый ВПК старается сбыть свою продукцию реальному покупателю», — пояснил военспец.

Тем не менее, как считает Ш.Рамалданов, нет необходимости для того, чтобы Азербайджан приобрел такие дорогостоящие самолеты. Он напомнил о том, что Азербайджан планирует в будущем восстановить свою территориальную целостность, освободив оккупированный Арменией Нагорный Карабах и семь окружающих его районов.

«Су-57 и Су-30 для ведения боевых действий в театре военных действий, связанных с Карабахом, не эффективны, так как эти истребители имеют большой радиус действия, и скорость у них высокая. Поэтому непосредственно для второй Карабахской войны, проведения антитеррористической операции, самолетов, имеющихся на вооружении Азербайджана, вполне достаточно, чтобы обеспечить господство в воздухе. Они в состоянии выполнить задачи, связанные с поддержкой сухопутных войск и ведения воздушного боя», — добавил эксперт.

«Сегодня закупать такую дорогостоящую технику нецелесообразно, но это не означает, что в будущем мы не приобретем те же Су-57. К тому же данный истребитель еще не проявил себя в боевых условиях.

Информация российских СМИ, конечно же, заслуживает внимания, и свидетельствует о том, что этот самолет отвечает всем современным требованиям», – добавил наш собеседникн.

Насколько он эффективен в бою?

«К примеру, Су-30 в Сирии, в Индии и еще в 11 странах себя уже проявили. Необходимо время. К сожалению, недавно во время испытательного полета один из Су-57 потерпел крушение. Как дальше проявит себя этот истребитель, будем отслеживать. Азербайджан интересуют не только новые российские самолеты, но и военная техника производства других стран, и если она будет эффективно совмещаться с другими средствами, имеющимися на вооружении страны, то вполне естественно, что мы можем ее риобрести. А в данный момент, на мой взгляд, вопрос приобретения Су-57 стоит в плоскости ознакомления. Да, предложение есть. Но мы знаем, что когда был поднят вопрос о закупке Су-57 со стороны Турции, им сказали, что Су-57 продадут только в том случае, если Анкара также приобретет и Су-35. Все эти разговоры больше коммерческого толка, чем военного. Начинают работать законы чисто рыночные, реклама, представление продукции, поиск рынка, и сбыт продукции, которая имеется. В том числе, это касается и Азербайджана», — продолжил военспец.

Одновременно Ш.Рамалданов напомнил о том, что Су-57 имеют современную навесную аппаратуру, радарную «экипировку», оснащены системами «стеллс», обнаружения, ведения и селекции цели, возможности нанесения удара по нескольким целям.

«Это истребитель ближайшего будущего. ВВС с тем вооружением, которое у нас есть, способны выполнить те задачи, которые им будут поручены. К тому же еще продолжаются испытательные полеты данного вида самолета. А после крушения самолета, которое произошло на днях в Хабаровском крае России, будет наблюдаться затишье в вопросе интереса к Су-57, пока он вновь где-то себя не проявит. Это новая техника, которая до конца не испытана, к тому же еще и очень дорогостоящая», — резюмировал Ш.Рамалданов.

Бахтияр Сафаров

Minval.az