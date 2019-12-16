Джекпот национальной лотереи «6 из 49» в размере 9 млн канадских долларов ($6,8 млн) разыгран в Канаде. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 9, 12, 17, 23, 41 и 44. Бонус-число — 3», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что победителем стал житель франкоязычной канадской провинции Квебек.

Кроме того, был разыгран и так называемый утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.). Выигрышный билет был продан в провинции Онтарио.

По правилам «6 из 49», для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности. Она была запущена в 1982 году и стала первой национальной лотереей Канады, в которой игроки могут сами выбирать числа для розыгрыша.

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