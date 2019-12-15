Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого — так говорят в школе на обществознании, но стоило бы заучить это даже раньше. Речь не только о соблюдении норм закона, отмечает «Лайфхакер». Дело в банальных вежливости и воспитании, которые могут сделать взаимодействие в обществе гораздо более приятным.

Однако всегда есть люди, которые плевать хотели на то, мешают ли они другим. Такие заботятся только о своём удобстве и порядком бесят.

1. Люди повышенной громкости

Громкие звуки раздражают, мешают сосредоточиться, заставляют чувствовать себя некомфортно. Окружающие нервируют не из вредности. Участки мозга, ответственные за обработку звука, контролируют умственные и физиологические процессы, необходимые для концентрации внимания и творчества. Соответственно, отвлечься невозможно. Всё, что остаётся слушателям поневоле, — ненавидеть людей, издевающихся над чужими ушами. Кстати, вот они.

Любители громкой музыки

Одни вроде бы слушают музыку в наушниках, но выкручивают громкость на такой уровень, что звуковыми волнами сносит окружающих. Другие и вовсе не стесняются смотреть видео и наслаждаться песнями в людном месте прямо с телефона или планшета, а то и с портативной колонки. Примечательно, что обычно уши окружающих насилуют весьма специфической музыкой. Видимо, вкусы и воспитание связаны теснее, чем кажется.

Соседи‑меломаны

Они вполне могли бы войти в категорию любителей громкой музыки, но правильнее будет выделить для них отдельный пункт. Потому что соседи‑меломаны застигают вас не в очереди к врачу или в троллейбусе. Они проникают в вашу квартиру — место, предназначенное для отдыха. Причём зачастую эти же люди напрочь игнорируют так называемый закон о тишине, который регулирует, когда нельзя шуметь.

Отдельный привет стоит передать владельцем сабвуферов в многоэтажках, особенно в панельных и монолитных. Вибрации от басов легко распространяются по конструкциям. В итоге трясётся полдома — и это в лучшем случае.

Телефонные маньяки

Многих раздражают блогеры, которые каждый свой шаг транслируют в соцсети, но от них хотя бы можно отписаться. Гораздо хуже, когда вы оказываетесь в очереди или троллейбусе с человеком, который решает прямо сейчас рассказать телефонному собеседнику, куда ходил, чем занимался, что ел. С одной стороны, раздражает звук, с другой — слушатели чувствуют себя неудобно, потому что не хотят знать подробности личной жизни постороннего человека.

Впрочем, велик шанс, что ваши мучения не закончатся, когда телефонный маньяк закончит разговор и начнёт набирать что‑то на устройстве. Некоторые люди не отключают звук клавиатуры ещё при первой распаковке телефона, а предпочитают взбадривать окружающих писком и пиликаньем.

2. Невоспитанные курильщики

Люди с никотиновой зависимостью нередко жалуются на дискриминацию и всеобщую нелюбовь. Дурной репутацией они обязаны своим курящим собратьям, которые хватаются за сигарету где угодно, наплевав на интересы окружающих.

Дело не только в том, что пассивное курение наносит вред здоровью. Это просто неприятно, когда в лифте или подъезде накурено, когда кто‑то идёт в толпе впереди и смолит сигарету, в том числе и прожигая ей одежду прохожих. Наконец, нередкое явление, когда курильщик делает последнюю затяжку на остановке, выбрасывает окурок (обязательно не в урну), а дым выдыхает уже в салоне маршрутки или автобуса. Общественный транспорт и так мало связан с комфортом, но газовую камеру пассажиры точно не заказывали.

Курение нередко приводит к пожарам, если бычок выкинули в мусоропровод или из окна на балкон соседей снизу.

Так что на невоспитанных курильщиках, как и на пачках сигарет, можно размещать надпись об их вреде.

3. Отчаянные пешеходы

Автохамам можно посвятить отдельный материал. Но претензии есть и к остальным участникам дорожного движения. Они тоже нередко создают опасные ситуации.

Перебегают дорогу прямо перед машиной

Для пешехода предусмотрено много способов безопасно перейти дорогу. Выбегать на проезжую часть перед автомобилем не один из них. Вклиниваться в поток машин за 50 метров от светофора — тоже. Это ставит под угрозу не только жизнь и здоровье нарушителя. Во‑первых, водитель может, спасая жизнь пешехода, резко затормозить, что приведёт к ДТП с участием нескольких машин. Во‑вторых, автомобиль может не успеть остановиться. И даже если водителя сочтут невиновным, авария со смертельных исходом — весьма травмирующий опыт.

Идут ночью по обочине без светоотражающих элементов

Автомобиль — источник повышенной опасности, и поэтому водитель должен быть внимательным. Но сверхъестественное зрение вместе с правами не вручают, так что безответственные прогулки могут закончиться печально.

Злоупотребляют властью, данной им ПДД

Автомобиль должен пропустить человека, идущего по «зебре» на нерегулируемом переходе. Но это не значит, что тот должен замедлиться до минимума и пересекать дорогу с черепашьей скоростью. Взаимное уважение — залог хороших отношений на дороге.

Двигаются по странной траектории

Переместимся с дороги на тротуар. Хороший пешеход — предсказуемый пешеход. Тот, кто постоянно мечется из стороны в сторону и резко останавливается, создаёт массу проблем остальным.

4. Легкомысленные люди на самокатах, велосипедах и моноколёсах

Если транспорт не снабжён двигателем, на нём можно перемещаться по тротуару. Другой вопрос, как его владельцы себя ведут.

Люди, которые развивают большую скорость, врезаются в пешеходов, яростно сигналят, пока их не пропустят, и ведут себя по‑хамски, не только бесят. Они создают аварийные ситуации, которые могут закончиться серьёзными травмами.

5. Люди, которые не предохраняются

Невероятно, но факт: заболевания, передающиеся половым путём, названы так неспроста. Они распространяются через контакт гениталий. А ещё их наличие не всегда очевидно, особенно для неспециалиста и в порыве страсти. Разносить вредоносные бактерии и вирусы очень плохо. Когда человек знает о своей болезни и всё равно не предохраняется — ужасно, а в некоторых случаях и преступно. Заражение ВИЧ‑инфекцией, если речь идёт, например, о ВИЧ. Благодаря противникам предохранения неочевидная глазу болезнь будет передаваться дальше и дальше.

Наивно полагать, что кто‑то в безопасности. Например, до сих пор считается, что ВИЧ — болезнь гомосексуалов (половой путь передачи) и наркоманов (инъекционный путь передачи). Это вполне гетеросексуальная история, причём сейчас в группе риска молодые замужние женщины. Они получают вирус от супругов, изменяющих в браке или получивших болезнь до него.

Нежелательная беременность хоть и не болезнь, но тоже не самое приятное последствие секса, что видно из названия. Так что отдельный котёл в аду (бумеранг, карма — зависит от того, во что вы верите) припасён для мифотворцев, которые убеждают, что забеременеть невозможно после прерванного полового акта, при месячных или если женщина не испытала оргазм.

6. Гриппующие трудоголики

Простудные заболевания прекрасно передаются воздушно‑капельным путём. Так что один чихающий человек, который считает, что на работе без него никак не обойдутся, может уложить в постель целый офис — но не для приятных утех. Разумеется, попутно он рискует заразить пассажиров общественного транспорта и других людей, которые имели несчастье оказаться с ним рядом.

Ходить больным на работу — не трудовой подвиг, а чистой воды эгоизм.

7. Неадекватные собачники

Сразу договоримся: собаки славные и ни в чём не виноваты. Они хоть и умные животные, но не настолько, чтобы участвовать в человеческих соглашениях. Это и закон признаёт: за поведение питомца отвечает его владелец. А вот некоторые хозяева действительно настоящие вредители.

Не надевают собаке поводок на прогулке

Каких только отговорок не находится у любителей собак для покусанных жертв, и все они сводятся к тому, что пострадавший сам виноват: не надо было бояться, да и вообще, животные чувствуют плохих людей и хороших не кусают. Вот только усмирить собаку гораздо проще, чем чувство панического страха. Если кто‑то способен на 100% в любой ситуации контролировать выплеск адреналина, пусть со всеми поделится этим знанием.

Проблема решается поводком. Кстати, появляться с собакой без него в местах, не предназначенных для выгула, в принципе незаконно.

Гуляют на детских площадках

Если можно найти наименее предназначенное для выгула место, то это оно. Песочница — плохой выбор для отправления собачей нужды.

Не убирают экскременты

Здесь, кажется, не нужно долгих вступлений. Мало кому нравится видеть фекалии, наступать в них чистыми новыми ботинками или отмывать от собачьих какашек детей.

Подкармливают бродячих собак

Не обязательно иметь дома собаку, чтобы вредить окружающим. Можно делать это и по‑другому. Среди любителей животных есть те, кто помогает им, и те, кто «помогает». Первые забирают собак с улиц, стерилизуют, отдают на передержку и пристраивают в хорошие руки. А ещё они организуют или поддерживают рублём зооприюты, трудятся там как волонтёры в свободное время и в целом делают большую работу.

Вторые успокаивают свою совесть, вынося во двор объедки или дешёвый корм. В итоге во дворе собирается стая бродячих собак, непредсказуемая в своём поведении и бесконтрольно размножающаяся. Хуже только, когда животных прикармливают не в своём, а в чужом дворе.

8. Мне‑только‑спросители

Для очередей в поликлиниках или на почтах нет законов, но есть здравый смысл, который регулирует её движение, негласный общественный договор, если хотите. У человека, который пришёл раньше, есть полное право и получить услугу раньше. Исключение можно сделать для тех, у кого по‑настоящему экстренный случай.

Те, кто пришёл «просто спросить» или проскользнул, пока человек в очереди вставал со стула, просто хамы, которые считают свою проблему более важной, а себя — более достойным, чем другие. Никто не должен терять время по вине подобных проходимцев.

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