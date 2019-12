Американский гигант интернет-торговли Amazon после критики польского музея убрал из продажи рождественские украшения с изображением нацистского концлагеря Освенцим.

На елочных игрушках, ковриках для компьютерной мыши и открывашках были изображения из Освенцима, в том числе фотографии железнодорожных путей к воротам с печально известной надписью Arbeit macht frei («Работа освобождает»), а также заборов с колючей проволокой и бараков для заключенных в лагере смерти, передает русская служба Би-Би-Си.

Неуместные сувениры заметил на сайте онлайн-ритейлера музей Аушвиц-Биркенау: «Продажа «елочных украшений» с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок — это возмутительно и неуважительно. Мы просим @amazon удалить эти товары»

Онлайн-магазин игрушки убрал. Но как позднее заметил музей, в продаже часть из них все же осталась.

В частности, на сайте обнаружился еще один товар уже от другого производителя — коврик для компьютерной мыши, на котором воспроизведена фотография с изображением вагонов, в которых перевозились заключенные концлагеря.

Чуть позже Amazon заверила, что все товары с изображением Освенцима были сняты с продажи.

«Все продавцы обязаны следовать нашим правилам продаж, и те из них, кто отказывается это делать, столкнутся с санкциями, в том числе и с возможным закрытием их учетных записей», — говорится в заявлении компании.

В Освенциме от рук нацистов погибли около 1,1 миллиона заключенных, в основном евреев. Большинство из них были убиты в газовых камерах, где их травили газом «Циклон-Б». Затем их тела сжигались в крематориях лагеря.

Лагерь смерти в Освенциме был освобожден советскими войсками в январе 1945 года.

It seems that @amazon has removed all of the «Christmas ornaments» with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9

Sadly, it is not over yet @amazon. The «Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death» mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the «Christmas ornament» with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 декабря 2019 г.