Правозащитная НКО «Русская школа Эстонии» выразила протест против закрытия единственной русской школы в городе Кейла.

Об этом говорится в заявлении НКО, опубликованном в среду.

«НКО «Русская школа Эстонии» выражает свой решительный протест против ликвидации единственной русской школы города и, как следствие, насильственной ассимиляции русских детей, — сказано в заявлении. — Информация о продолжающейся в нашей стране эстонизации русских школ будет доведена до сведения международных правозащитных органов».

Как указано в заявлении, 26 ноября 2019 года городское собрание Кейла, большинство которого представляет Партия реформ, почти единогласно поддержало ликвидацию Кейлаской основной школы — единственной русской школы города. «Реформистская партия, не сумевшая эстонизировать русские школы на государственном уровне, теперь проводит ту же политику уже на местах», — отметила НКО.

Городское собрание Кейла 26 ноября подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, при этом возможность частичного обучения на русском языке со второго по девятый класс сохранится.

Попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители выступили против этого решения, организовав пикет, на который, как сообщает портал ERR, пришли около 50 человек.

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