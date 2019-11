В отставку может уйти государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает The Time со ссылкой на источники из республиканской партии.

По данным СМИ, чиновник «постарается максимально плавно покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа».

Пока госсекретарь не обсуждал свои планы с главой государства, уточняет СМИ. Причины возможного ухода Помпео также не называются. По одной из версий, чиновник решил участвовать в выборах в сенат США от штата Канзас в 2020 году, пишет газета.

TIME Magazine:

“Secretary of State Mike Pompeo has told three prominent Republicans in recent weeks that he plans to resign from the Trump Administration to run for the U.S. Senate from Kansas in next year’s elections” https://t.co/82kxtd9vrs

