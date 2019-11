Представители оппозиции и их сторонники, требующие проведения внеочередных выборов, блокировали все входы в парламент Грузии и не пускают туда депутатов, передает РИА Новости.

Вдоль здания расставлены палатки, его окружили цепями и замками, прилегающая территория огорожена мешками песка.

Митингующие сначала не пустили в парламент депутата Реваза Арвеладзе, они выкрикивали: «Уходи!». Арвеладзе в шутку прокомментировал, что если он больше не сможет быть депутатом, то вернется к старой профессии и будет читать лекции в университете.

BREAKING: Georgian Dream MP Revaz Arveladze is hounded from parliament by protesters after failing to enter the building. pic.twitter.com/Dk3TITFyqX

