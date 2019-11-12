Чтобы стать в 10 раз богаче и успешнее, не надо работать в 10 раз больше и лезть из кожи вон. Просто используйте правило 1% — советует на страницах «Лайфхакера» известный американский блогер, предприниматель и спортсмен Джеймс Клир.

Сила кумулятивного преимущества

Представьте два растущих рядом дерева. Каждый день они соперничают друг с другом за солнечный свет и влагу. Если одно дерево растёт хоть чуточку быстрее другого, оно станет чуть выше, получит больше солнца и дождя. На следующий день благодаря этой дополнительной энергии оно вырастет ещё немного выше. Со временем оно заглушит второе дерево и будет получать львиную долю солнечных лучей и питательных веществ из почвы.

Такое дерево даст больше семян, а значит, в следующем поколении деревьев этого вида станет тоже больше. Этот процесс будет повторяться, пока деревья, которые вначале были чуточку лучше конкурентов, не займут большую часть леса.

Ситуацию, когда совсем небольшое превосходство со временем увеличивается, учёные называют кумулятивным преимуществом.

Победитель получает всё

Похожее происходит и с людьми. Как и деревья в лесу, мы часто соперничаем за одни и те же ресурсы. Политики соревнуются за голоса избирателей, писатели — за место в списке бестселлеров, спортсмены — за золотые медали, компании — за потенциальных клиентов, телеканалы — за наше внимание и время.

Такой эффект, когда небольшая разница в отдаче приводит к несоразмерному вознаграждению, называют эффектом «Победитель получает всё».

Достаточно располагать преимуществом всего в один процент, одну секунду, один рубль, чтобы получить 100% награды.

Любые решения, связанные с ограниченными ресурсами, например временем и деньгами, естественным образом приводят к ситуации, когда победитель получает всё.

Победитель получает большую часть

Эффект «Победитель получает всё», характерный для индивидуальных соревнований, часто приводит к возникновению эффекта «Победитель получает большую часть» в остальных сферах жизни.

Оказавшись в выгодной позиции (выиграв золотую медаль или получив директорское кресло), победитель начинает накапливать преимущества, которые помогают ему побеждать снова и снова. То, что вначале было лишь небольшим отрывом, теперь становится больше похожим на правило 20/80.

Победа в одном увеличивает шансы победить и в другом. А каждый следующий успех только укрепляет положение победителей.

Со временем все награды и преимущества оказываются у тех, кто вначале немного превосходил конкурентов, а те, кто немного отставал, остаются почти ни с чем. Этот принцип также называют эффектом Матфея по цитате из Библии «…ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

Но теперь давайте вернёмся к вопросу, заданному в начале статьи. Почему всё-таки только некоторые люди и организации располагают большей частью преимуществ и благ?

Правило одного процента

Даже небольшая разница в работе со временем может привести к неравномерному распределению привилегий. Именно поэтому так важны правильные привычки.

Достаточно всего лишь на 1% превосходить конкурентов. Но если поддерживать своё преимущество сегодня, завтра, день за днём, вы будете раз за разом побеждать за счёт этого преимущества. И каждая победа будет приносить всё лучшие результаты.

Это и есть правило 1%. Не нужно быть в два раза лучше, чтобы получить в два раза больше. Нужно быть лучше только на 1%.

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