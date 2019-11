Полиция в американском штате Алабама задержала неизвестного, проткнувшего ножом воздушный шар, изображающий «малыша-Трампа».

Шар, изображающий президента в образе злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке, «подвергся нападению» в Алабаме незадолго до матча по американскому футболу, который в субботу посетили президент с супругой, передает РИА Новости.

Мужчина, совершивший нападение, был недоволен организаторами протеста против Трампа. Он продолжал кричать на организаторов, пока полиция в наручниках вела его к машине.

Воздушный шар доставили в субботу в город Таскалуса, чтобы выразить недовольство присутствием президента на матче. Аренда шара стоила организаторам протеста 4 тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.

Представитель организации, владеющей воздушным шаром, заявил, что потеря «малыша-Трампа» не сыграет для них особой роли. «У нас таких шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего!» — заявил он.

Трамп поблагодарил спортсменов в своем аккаунте в Twitter. «Спасибо Государственный университет Луизианы и Алабама за великолепную игру», — написал Трамп. Он также поделился в соцсети видео, на котором болельщики встречают его овациями и продолжительными аплодисментами. «Но Fake News вам никогда этого не покажут», — посетовал президент.

В конце октября зрители бейсбольного матча мировой серии встретили Трампа выкриками: «За решетку его!» Сам Трамп на выкрики не отреагировал. Он стоял, улыбаясь и аплодируя.

Not all Heroes wear Capes!! Hoyt Hutchinson popped the Baby Trump balloon in Tuscaloosa. It’s beyond repair. pic.twitter.com/xM1xGY0snt

— GKIRBO (@gkirbo_hbk) November 9, 2019