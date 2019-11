Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в деятельности в пользу Саудовской Аравии без регистрации иностранными агентами. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

По версии Минюста США, в 2014-2015 годах сотрудники Twitter Ахмад Абуаммо и Али Альзабара незаконно получили персональные данные пользователей соцсети, среди которых были двое известных критиков саудовского режима. Один из них Омар Абдулазиз позднее подружился с журналистом Джамалем Хашогджи, в убийстве которого обвиняют саудовских властей.

С помощью данных, о которых идет речь, можно было определить реальные имена и местоположение пользователей твиттера. Абуаммо и Альзабара получили их по указанию саудовского чиновника, имя которого обвинение не назвало. The Washington Post и The New York Times пишут, что это Бадер Аль-Асакер — глава благотворительного фонда MiSK, созданного саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом.

Абуаммо за свои услуги получил от Аль-Асакера не меньше 300 тысяч долларов и дорогие часы. Вознаграждение Альзабара в документах не упоминается, но, как отмечает The New York Times, позднее он получил работу в фонде MiSK. Оба обвиняемых покинули Twitter в 2015 году. Сейчас Абуаммо арестован властями США; Альзабара, как предполагается, находится в Саудовской Аравии.

Minval.az