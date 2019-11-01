В Китае начали внедрять технологию распознавания эмоций. Ее применяют, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — регионе на северо-западе страны, где живут преимущественно уйгуры, исповедующие ислам. Китайские власти подозревают жителей Синьцзяна в сепаратистских настроениях, много лет ведут за ним постоянную слежку и отправляют в «воспитательные» лагеря, пишет Медуза.

Методика распознавания эмоций стала одной из главных тем для обсуждения на крупнейшей в Китае выставке технологий видеонаблюдения, которая проходила с 21 по 31 октября в городе Шэньчжэнь. Китайские власти говорят, что новая технология, как и внедренные ранее методы распознавания людей по лицу или походке, поможет бороться с преступностью, отмечает Financial Times.

«Алгоритм распознавания эмоций может по видеозаписям быстро вычислить подозреваемых, анализируя их психическое состояние, и предотвратить незаконные действия, включая терроризм и контрабанду. Мы уже начали его использовать», — заявил Financial Times Ли Сяою, эксперт по охране общественного порядка из бюро общественной безопасности в городе Алтай в Синьцзяне.

Алгоритм выявляет признаки агрессивности и нервозности в облике человека, а также определяет его уровень стресса. «Мы сотрудничаем с разными [производителями оборудования и технологий видеонаблюдения] в Синьцзяне, включая Hikvision, Uniview, Dahua и Tiandy. Только компании, которые всерьез занимаются искусственным интеллектом, могут работать в этой сфере. Лидеры рынка — это, конечно, Alibaba и Tencent», — сказал Ли Сяою.

По его словам, в Синьцзяне технология используется в первую очередь при прохождении таможенного досмотра. Но, как пишет Financial Times, программы по распознаванию стали подключать к камерам и в метро, в департаментах полиции и в некоторых школах. Неназванный представитель компании Megvii, разрабатывающей программы анализа изображений, рассказал, что китайские власти уже широко используют технологию распознавания эмоций.

Научить искусственный интеллект понимать чувства человека пытаются не только китайские компании, но и такие международные технологические гиганты как Amazon, Microsoft и Google. Однако ученые считают, что новой технологии пока нельзя доверять. Не потому что она еще не получила достаточного развития, а потому что эмоции человека нельзя надежно распознать по выражению его лица.

В июле 2019 года в рецензируемом научном журнале «Psychological Science in the Public Interest» вышел систематический обзор исследований о мимике и ее связи с эмоциями. Авторы обзора потратили на работу два года и пришли к выводу, что люди выражают свои чувства самыми разными способами. Это означает, что компании, которые расхваливают свои алгоритмы для определения эмоций, скорее всего, преувеличивают их эффективность.

«Данные показывают, что в среднем люди хмурятся менее чем в 30% ситуаций, когда они испытывают злость», — рассказала The Verge одна из авторов исследования, профессор психологии Северо-Восточного университета в Бостоне Лиза Барретт. «Вы действительно хотели бы, чтобы [выводы о вашем психологическом состоянии] делались на этой основе? В суде, при найме на работу, при постановке диагноза, в аэропорту… если алгоритм точен только в 30% случаев?» — сказала она.

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