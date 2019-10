В городе Давао пошёл трещинами дом президента Филиппин Родриго Дутерте. Причиной стало землетрясение, которое произошло на острове сегодня, пишет GMA News.

Из-за подземных толчков трещины появились на стенах и потолке дома президента. По данным местных СМИ, магнитуда толчков составила 6,8 единиц по шкале Рихтера, позднее её понизили до 6,5 единиц. Всего в результате происшествия в городе погибло три человека и около 10 пострадали.

На данный момент президент находится в безопасности. Он распорядился отправить всем нуждающимся необходимую помощь и может посетить пострадавшие регионы, отметил представитель главы государства Сальвадор Панело.

Cracks found in the house of President Duterte following the earthquakes that hit Mindanao. (Pics from Sen Bong Go) @gmanews @gmanewsbreaking pic.twitter.com/WKcTYLN7Ot

— Amita O. Legaspi (@amitalegaspi) 31 октября 2019 г.