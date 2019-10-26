В американском конгрессе США предлагают не выделять деньги из бюджета на увеличение количества участников саммита G7 при условии включения России, сообщает RT со ссылкой на законопроект, который внесла на рассмотрение конгресса член Демократической партии Кэти Хилл.

Ранее и.о. руководителя аппарата администрации президента США Мик Малвэни заявил, что приглашение России на саммит G7, который пройдет 10-12 июня в США, может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8.

«Невзирая на любые другие положения законодательства, средства из федерального бюджета не должны быть ассигнованы или выделены любым другим путем на какие-либо меры, способствующие или поддерживающие участие России в заседаниях G7 либо воссоздание G8 при условии включения в нее России», — говорится в заявлении демократа.

Хилл подчеркивает, что никто из должностных лиц США, в том числе президент страны, не должен использовать свое положение для поддержания включения России в этот формат переговоров, пока Москва не выполнит ряд условий.

В частности, она требует, чтобы Россия прекратила вмешиваться в американские выборы, оккупировать Крым, а также российская сторона, по мнению политика, должна выполнить обязательства в рамках Минских соглашений, которые были заключены в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе.

Член Демократической партии также считает, что российские власти должны предпринять «конструктивные шаги по прекращению своей деятельности, нацеленной на разобщение западных экономических и политических структур, а также западных структур безопасности, в частности тех, участниками которых являются государства G7». В настоящее время в этом формате участвуют Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

По словам Хилл, все государства G7 — «демократии, нацеленные на укрепление демократических форм правления во всем мире». Но Россия, говорится в документе, с 2014 года неоднократно вмешивалась в выборы в странах «семёрки», а также проводит кампании по распространению дезинформации и пытается тайно воздействовать на членов «большой семерки».

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