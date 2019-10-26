Что стоит за слухами о появлении в азербайджанской диаспоре в России новой радикальной организации?

Откуда современный человек получает новости об окружающем мире? Еще недавно на первом месте была печатная пресса, потом ее все увереннее начало теснить радио, затем —телевидение. Сегодня безусловным лидером является его величество Интернет. А еще — социальные сети, где благодаря «лайкам» и «репостам» сенсационная информация распространяется со скоростью степного пожара.

Вот и на сей раз в социальных сетях активно обсуждают появление нового — и достаточно радикального — азербайджанского сообщества ВБОН (Во благо общего народа).

Конечно, не стоит забывать: опасность таких групп и таких историй в том, что здесь почти ничего не бывает известно наверняка, но зато многие «ньюсмейкеры» активно смещают акценты и интерпретируют события по-своему.

Но, как можно понять из разрозненных сообщений, существует это сообщество уже около трех лет. Активисты ВБОН создали закрытые группы в «ВКонтакте» и Telegram, где призывают азербайджанцев вести себя «в соответствии с обычаями и устоями», ведут активную пропаганду против алкоголя, наркотиков, «безнравственного образа жизни» и т.д., публикуют предостережения, точнее, угрозы в адрес азербайджанцев — студентов ведущих московских вузов, которые, по мнению ВБОН, ведут «распутный образ жизни». Присутствует и «сетевая война», где в комментах от имени ревнителей «достойного образа жизни» выражения, которые должны свидетельствовать о глубокой религиозности, перемежаются с откровенной матерщиной. Активно распространяются и видео, где «провинившихся» — а это не только уличенные в «аморальном поведении» азербайджанцы, но и славяне — бьют и заставляют просить прощения. Теперь ВБОН, как утверждают, угрожает националистической группе «Русский союз».

Как теперь можно понять, о ВБОН заговорили в лучшем случае неделю назад. Скриншоты сетевой «переписки на повышенных тонах» передал в СМИ «Русский союз». Тема расходится, как круги по воде от брошенного камня, с ВБОН активно «увязывают» имена активистов вполне добропорядочных и легальных азербайджанских организаций. И одновременно распускают слухи, что финансируется она из Турции, что на самом деле ее теневым лидером является некий украинец, живущий в Германии…И вот уже в беседе с «Русарминфо» главред «Регнума» и бывший советник Владимира Путина Модест Колеров открыто озвучил угрозы: «Если информация о том, что существует такая националистическая организация, и она действительно действует, она будет выявлена, уничтожена и размазана. В России такое безобразие в принципе победить не может». После чего, напомнив о роспуске Всероссийского азербайджанского конгресса, добавил: «Так что, если кто-то думает, что вот эта группа аферистов с этим названием ВБОН воспользуются чьим-то прикрытием, то они глубоко заблуждаются».

И как это все понимать?

Тема «верности традициям и устоям» весьма популярна среди иммигрантов в странах с более свободными нравами. В их среде рассказывают и о множестве семейных драм, где родители хранили верность традициям, а дети уже хотели жить так же, как их местные сверстники (похожий эпизод есть даже в нашумевшем норвежском сериале «Оккупированные»). И, возможно, попыток воздействовать на «отступников», так сказать, силами общественности следовало ожидать.

Но здесь даже самый поверхностный взгляд выхватывает «странности». ВБОН не пытается наказывать своих соотечественников за излишнюю дружбу с армянами, но зато стремится насадить в азербайджанской диаспоре, особенно среди молодежи, такие консервативные правила, которые в самом Азербайджане не в ходу даже в самых глухих регионах — ну, может, за вычетом хрестоматийного Нардарана. Открыто «наскакивает» не только на этнических азербайджанцев, но и на русских, угрожает в социальных сетях, ввязывается в конфликты со всеми, включая националистов, и даже не пытается осторожничать и избегать возможной «ответной волны». Что это — переизбыток радикализма? Самонадеянность?

Не исключено. Но имеет право на существование и другая версия.

Вышедший на экраны в 1997 году фильм американского режиссера Барри Левинсона «Плутовство», или «Хвост виляет собакой» — это уже признанная киноклассика. Напомним: по его сюжету, в США на носу президентские выборы, но главу Белого дома обвиняют в адюльтере, чтобы отвлечь внимание аудитории, вполне сгодится «маленькая победоносная война», которую команда президента решает просто инсценировать.

Конечно, кино не рекомендуется путать с жизнью. И войну вряд ли можно инсценировать на практике. Но вот куда проще изобразить в социальных сетях бурную активность некой организации, создать принадлежащие ей группы, даже поколотить кое-кого от ее имени, а уж тем более наплодить сетевых троллей. Тем более что социальные сети остаются прямо-таки идеальным каналом для распространения фейков, что в очередной раз показали события вокруг недавнего митинга оппозиции.

И вот с помощью такой «сетевой активности» уже можно решать самые разнообразные политические задачи. Представить, к примеру, азербайджанцев этакими «дремучими исламистами». И не только. Достаточно вспомнить, что уже несколько лет в СМИ стран Европы активно вбрасывается информация о существующей в тех же иммигрантских кварталах подпольной «шариатской полиции», и эту тему активно берут на вооружение ксенофобские партии типа немецкой «Альтернативы для Германии» или французского «Национального фронта» под провокационным соусом «завтра эти понаехавшие заставят наших Гретхен и Мари носить чадру». А эти партии, кстати говоря, открыто патронируются Москвой.

И, наконец, самое главное. ВБОН заявило о себе вскоре после того, как Азербайджан резко и четко, без недомолвок, экивоков и полутонов, отказался вступать в ОДКБ. Наша страна планомерно реализует свой проект «Южного газового коридора», что по понятным причинам не нравится Москве. Баку активно развивает сотрудничество с НАТО, готовится подписать соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС, а пока расширяет конкретное сотрудничество с Западом.

А ставки для Москвы куда выше, чем это казалось еще вчера. Азербайджан — серьезный игрок на европейском энергетическом рынке, где позиции России рушатся на глазах, естественные «ворота для Запада» в Центральную Азию. Каспийское море становится для России очень важным «военно-морским» и «военно-воздушным» коридором. Отсюда не только запускали «Калибры» по целям в Сирии — именно над Каспием российские стратегические бомбардировщики летали и в ту же Сирию, и теперь в Южную Африку. Попытается ли Запад этот коридор «перекрыть» — вопрос, который наверняка озвучивается на закрытых совещаниях в военных штабах.

Но, похоже, открыто «давить» на Азербайджан в РФ позволить себе не могут: ситуация и для Москвы, и для Баку изменилась слишком сильно. Не получится ни двинуть войска через северную границу, как это было в апреле 1920 года, ни ввести транспортную блокаду Азербайджана, как поступила Москва в 1994 году в ответ на подписание в Баку «Контракта века», и даже, как показали апрельские бои 2016 года, провоцировать войну руками своего форпоста тоже может оказаться небезопасным. Остается только, пардон, делать подлости исподтишка. Снабдить, к примеру, вроде бы серьезный материал в «Коммерсанте» издевательскими карикатурами. Или вытащить в эфир не раз опровергнутый фейк насчет «поставок оружия террористам в Сирии через Турцию и Азербайджан».

А в прежние годы массовая депортация азербайджанцев из РФ была прямо-таки излюбленным методом наказания Азербайджана за излишнюю, по мнению Кремля, самостоятельность.

Намеренно оставим за скобками разговор о том, что после создания в Азербайджане полутора миллионов новых рабочих мест, на фоне продвижения собственных реформ и т.д. трудовая миграция в Россию уже давно не имеет прежней популярности. Важно другое: в РФ этот рычаг по-прежнему считают действенным. И не сомневаются: стоит только начать активно «выдавливать» азербайджанцев из РФ, как в Баку неминуем социальный взрыв, такого удара власти не переживут и тут же отступят. Да и Колеров, напомнив о роспуске ВАК, уточнил, что при помощи этой организации Баку пытался предотвратить «депортацию азербайджанских нелегалов». И не исключено, что на сей раз в Москве просто решили действовать хитрее. И перед тем, как устроить очередную кампанию по выдавливанию этнических азербайджанцев и трудовых мигрантов, явно провоцируют «ответную волну» при помощи сетевой активности группировок типа ВБОН. Прекрасно понимая, какое впечатление на российскую аудиторию произведут «наскоки» не только на азербайджанцев, но и на «лиц славянской национальности».

Только вот и этот ответ тоже, как бы это повежливее, получился на уровне мелких гадостей исподтишка. С вполне прогнозируемым эффектом и вполне понятным политическим «душком». Отмываться от которого придется уж точно не официальному Баку.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az