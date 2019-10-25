Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предлагает разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии, в частности на бывшей российской военной базе в Ахалкалаки, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ.

Об этом он пишет в «Твиттере».

«Предложение: американские войска, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузии и стать силой «за горизонтом» для быстрого ответа в случае восстановления ИГИЛ. США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаки, которая находится всего в 740 километрах от Раки. Теперь Грузия надежнее Ирака», — пишет Люк Коффи.

Minval.az