Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предлагает разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии, в частности на бывшей российской военной базе в Ахалкалаки, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ.

Об этом он пишет в «Твиттере».

«Предложение: американские войска, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузии и стать силой «за горизонтом» для быстрого ответа в случае восстановления ИГИЛ. США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаки, которая находится всего в 740 километрах от Раки. Теперь Грузия надежнее Ирака», — пишет Люк Коффи.

Proposal: US troops leaving Syria could be sent to Georgia & become an “over the horizon” force to respond quickly if ISIS reconstitutes.

USA could use old Russian base at Akhalkalaki which is only 460 miles (740km) from Raqqa.

Georgia more dependable than Iraq right now. 👇🏻 pic.twitter.com/VdIjEONwcO

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) 24 октября 2019 г.