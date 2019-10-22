Помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал события во время и после несогласованной акции Национального совета 19 октября. В интервью агентству АПА он заявил, что организаторы акции, поступив очень неконструктивно и проигнорировав требования законодательства и правоохранительных органов, попытались провести несанкционированную акцию на многолюдной площади в центре города.

– Одним словом, вступили в открытое противостояние с правоохранителями. Исполнительная власть города Баку ранее выделила им соответствующий участок для проведения митинга. В прежние годы некоторые партии уже проводили там свои митинги. Там созданы все условия для проведения митинга. Но, к сожалению, структура, называющая себя Национальный совет и Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА), руководители этих структур, избрав неконструктивный путь, умышленно пошли на противостояние с властями. В тот день был нарушен покой около 200 тысяч горожан, в частности, проживающих в районе станции метро 28 Мая. Была нарушена работа транспорта, в частности, метрополитена, а также коммерческих объектов, институтов, школ, расположенных в районе площади. Создали серьезные проблемы передвижению населения, умышленно пошли на конфронтацию с органами правопорядка, дабы спровоцировать противостояние в обществе. Каждое цивилизованное государство ставит превыше всего свое развитие, безопасность граждан, обеспечение общественного порядка во всех городах, в целом, во всей стране. Стражи порядка, используя при надобности любые методы, обеспечивают общественный порядок, либо применяют правовые и физические меры против нарушителей порядка. Это происходит во всех странах мира. Соответственно, аналогичный процесс был осуществлен и в Азербайджане.

— Ряд международных организаций отреагировал на эту попытку проведения акции. Как вы расцениваете эти реакции?

— Мы построили наше государство не для международных организаций, а для граждан Азербайджана. Главная задача азербайджанской власти – давать отчет перед азербайджанским народом, выражать интересы азербайджанского народа, проголосовавшего за нее, формировавшего эту власть, избравшего главу государства, его парламент, требовавшего у них обеспечения безопасности, благополучной жизни и стабильности. Сотрудничество с международными организациями, связи с зарубежными партнерами, в частности, со странами региона – все это важно с точки зрения выражения интересов азербайджанского государства и народа. Поэтому отношение какой-либо международной организации к указанному вопросу учитывается азербайджанской властью, их призывы, рекомендации изучаются, даются соответствующие оценки, наиболее приемлемые из них принимаются и учитываются в нашей деятельности. Но азербайджанская полиция не допустила чрезмерных действий по сравнению с мерами, которые применяются полицией на незаконных акциях в центре Европы – Париже, Амстердаме, Мадриде и Барселоне. Действия азербайджанских полицейских были полностью адекватны действиям лиц, пытающихся дестабилизировать ситуацию, нарушающих покой граждан и общественный порядок. Меры полиции были направлены лишь на пресечение этих попыток. Полиции ведь не преследовала их… Полиция принимала меры по предотвращению попытки проведения незаконного митинга на несогласованном участке, не пропускала туда людей, а настойчиво пытавшихся просила соблюдать порядок. Те, кто не подчинялся, доставляли в отделения полиции, где в отношении них применялись необходимые правовые меры. То есть, здесь нет чего-то неадекватного.

— Одним из обсуждаемых вопросов является поведение сотрудников полиции во время акции. В социальных сетях озвучиваются неоднозначные мнения о действиях полиции в отношении участников акции и граждан, не имеющих отношения к ней. Каково ваше мнение в связи с этим?

— По-моему мнению, действия полиции были абсолютно адекватными, достаточно решительными, регулировались законодательством. Поэтому, обвинять полицию здесь неправильно. Конечно, кому-то могут не понравиться какие-то моменты в действиях сотрудников органов правопорядка. Но, если человек не желает идти на противостояние с полицией, то должен подчиниться его законным требованиям. В отношении лиц, не подчиняющихся законным требованиям полиции в контексте обеспечения общественного порядка возможно применение мер в правовых рамках. Меры полиции были адекватны действиям участников акции. Вы знаете, в соцсетях различные люди высказывают свои мнения. Среди них есть представители интеллигенции, образованные люди со здоровым, адекватным мышлением, выражающие мнение граждан страны. Также есть люди, собирающиеся вокруг организаторов акций, создающие для них фон. Сколько в мире людей – столько же мнений, соображений. Но, как видно на распространенных кадрах, действия азербайджанских полицейских были корректными, адекватными, попытки нарушения общественного порядка были пресечены в соответствии с требованиями законодательства. Я думаю, что здесь другие комментарии излишни. Азербайджанский полицейский сделал то, что следовало сделать.

— Али Керимли заявил, что после задержания подвергся пыткам со стороны полиции. Есть также утверждения о том, что Тофиг Ягублу, Руфат Сафаров и другие также подверглись физическому насилию после задержания. Проводится ли проверка в правоохранительных органах в связи с этими утверждениями?

— Считаю, что правоохранительные органы отреагируют на эти заявления, проводят или проведут проверку, будет распространена соответствующая информация. У меня нет информации, что они подвергались преследованию или насилию. Всем известны действия полиции по предотвращению их действий. Сначала их приглашали к соблюдению порядка и, если кто-то не подчинялся требованию, пытаясь настойчиво пройти на площадь, полиция изолировала их и, доставив в отделения, давала правовую оценку их действиям. Уверен, что в процессе их изолирования полиция не допускала неадекватных и незаконных действий.

— Какое будет впредь отношение к требованиям оппозиции о проведении митингов в центре Баку? Обсуждался ли этот вопрос?

— Мы, будучи властями, не позволим какой-либо оппозиционной партии, движению, организации, структуре функционировать незаконно, нарушая законы, проводить несанкционированные акции протеста. Мы не нарушим их прав, предусмотренных законодательством. То есть, будучи властью, на все обращения будем реагировать адекватно, законные требования будут исполняться, в определенных местах будут созданы условия для собраний, митингов, шествий. Но их попытки реализовать свои амбиции в стремлении заполучить власть всегда будут решительно пресекаться. У азербайджанской власти есть силы, возможность и воля контролировать всю ситуацию. Пусть никто не пытается сломить волю этой власти. Потому что сделать это невозможно.

— После акции 19 октября в соцсетях стали звучать призывы к беспорядкам, насилию по отношению к представителям власти. Правоохранительные органы расследуют эти призывы, принимаются ли меры в отношении лиц, стоящих за этим?

— Это происходит не впервые. Длительное время тепло устроившаяся за рубежом группа представителей радикальной оппозиции, подстрекаемые иностранными спецслужбами, занимаются антиазербайджанской деятельностью, призывают к террору, свержению действующей законной власти, совершению терактов против государственных лиц. Все это, безусловно, фиксируется органами правопорядка. По мере возможности в отношении них будут приниматься меры по привлечению их к ответственности в правовых рамках, в соответствии с законодательством. Государство и правоохранительные органы не могут оставлять без внимания подобные призывы. Отказавшимся от подобных действий демонстрировалось адекватное отношение, а те, кто продолжал заниматься этим – представали перед правосудием. Уверен, что им не удастся избежать правосудия.

— Последние события вновь актуализировали диалог «власть-оппозиция». Ожидается ли от властей инициатива по проведению подобного диалога.

— Мы всегда были открыты к диалогу. Еще в период Гейдара Алиева мы собирали за стол переговоров представителей различных оппозиционных партий. Обсуждали с ними избирательное право, внутреннюю политику, реформы, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В различные периоды их рациональные предложения обобщались, применялись и использовались нами. Однако, в последнее время группа оппозиции, в частности, структуры, пытавшиеся провести акцию 19 октября, демонстрирует разрушительную, радикальную позицию. Наши попытки сотрудничать, провести диалог, «круглый стол», обсуждения с подобными силами, партиями никогда не приносили успеха. Они избегали диалог, демонстрируя неконструктивное отношение, продолжали придерживаться радикальной позиции и политики. Мы не представляем возможным восстановление в какой-либо форме диалога с такими людьми. Однако, азербайджанская власть всегда открыта к диалогу с другими политическими и общественными организациями. Мы также обращаемся к гражданам, собравшимся вокруг тех радикальных сил: Если у вас имеются проблемы с властью, правительством — приходите, обсудим эти проблемы, раскроем ее суть. Мы, будучи властью, обязаны и готовы выслушать каждого гражданина. Поэтому ждем, чтобы и сама здоровая азербайджанская оппозиция выразила отношение этим разрушительным силам, разоблачила их деструктивную деятельность. Уверены, что новое поколение, в частности, образованная молодежь и впредь продолжит демонстрировать адекватное отношение к подобной оппозиции. Будут стараться привести в руководство партии более конструктивных, новых, дальновидных людей, готовых заботиться о государстве и народе.

— Президент Ильхам Алиев на последнем совещании заявил о недопустимости превращения медиа в инструмент внутренней борьбы между чиновниками, сделал предупреждение чиновникам, пытающимся создавать препятствия реформам. Как вы думаете, кого конкретно имел в виду глава государства?

— Называть конкретные имена невозможно. С другой стороны господин президент знает, кто из чиновников пытается препятствовать реформам, скрытно саботирует курс президента. Конечно, господин президент знает обо всем этом, со временем эти люди понесут наказание. Реформы, проводимые президентом вот уже более года, продолжают давать свои результаты по всей стране. Реформы в социальной, аграрной, предпринимательской и экономической сферах, налоговая политика, приведение в соответствие со стандартами современного мира политики, проводимой по линии Министерства труда и социальной защиты населения, усовершенствование системы помощи малообеспеченных семей — серьезная работа проведена и в других сферах. В результате реформ увеличились поступления в бюджет. Конечно, есть компании, руководители компаний, у которых затрагиваются материальные интересы. Родственники и близкие некоторых наших чиновников занимаются коммерцией, иногда в коммерческих структурах наблюдаются случаи оказания сопротивления при налоговых проверках. Сообщения об этом периодически распространяются в СМИ. Господин президент потому и озвучивает эти призывы, чтобы руководители компаний, чиновники и люди из их окружения не саботировали реформаторский курс государства. Никто не может помешать политической воле государства. Если таковые будут – их ждет наказание. Иногда используют прессу для борьбы. На различных сайтах, в том числе на сайтах, занимающихся рэкетирской деятельностью, публикуют определенные материалы о различных чиновниках, а также структурах, реализующих реформы в настоящее время. Президент Азербайджана ясно выразил свою волю против подобных случаев. Результатом этой воли будет скорейшее устранение подобных негативных случаев.

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