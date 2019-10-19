Астероид диаметром от 400 метров до одного километра пройдёт рядом с Землёй на расстоянии около 0,04 астрономической единицы.

О том, представляет ли небесное тело опасность для нашей планеты, рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.— С астероидами ситуация такая же, как с автомобилями.

Машина причиняет вред только в случае непосредственного столкновения.

Если она проехала в метре от вас, вы этого и не заметите.

Астероид и Земля — несопоставимые величины.

Пролетая мимо нашей планеты, он никак не может на неё повлиять, — сказал он RT.По словам учёного, астероид 162082 (1998 HL1) относительно Земли «даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется не замеченной никем».

Исключением станут разве что несколько наблюдателей, отметил Вибе.Он пояснил, что для астероида диаметр от 400 метров до одного километра совершенно типичный, однако в случае столкновения объекта такого размера с Землёй «последствия были бы катастрофическими».

В данном же случае небесное тело пролетит в колоссальном расстоянии от планеты.Ранее сообщалось, что 1998 HL1 максимально приблизится к Земле 25 октября в 20:30.

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