Певица Леди Гага упала со сцены вместе с поклонником во время выступления. Видеозапись произошедшего появилась в Twitter.

Инцидент произошел на концерте Гаги в Лас-Вегасе. Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.

После падения артистка продолжила выступление как ни в чем не бывало, сообщили ее поклонники

в Twitter.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl

— ash hole (@idkpinecone) 18 октября 2019 г.