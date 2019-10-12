С официальным визитом Азербайджан посетил новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Это был первый официальный визит Гахарии на премьерском посту.

Какие перспективы у азербайджано-грузинских отношений при новом премьере Грузии? Решат ли страны проблему монастырского комплекса Давид Гареджи? На эти и другие вопросы российского издания EADaily ответили политический обозреватель, главный редактор информационно-аналитического портала Minval.az Эмиль Мустафаев и директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили.

— Свой первый визит в качестве премьер-министра Грузии Георгий Гахария совершил в Азербайджан. О чем это говорит? И как вы оцените итоги визита?

Эмиль Мустафаев: Визит нового премьера Грузии в Баку стал одним из самых значимых и продуктивных событий в отношениях двух стран. Многим, в том числе некоторым в Грузии, кажется, что в этом году между двумя странами произошли неприятные события — из-за монастырского комплекса Кешикчидаг. Но Баку в данном вопросе проявил беспрецедентное спокойствие и сдержанность, несмотря на многочисленные провокации определенных сил, даже в самой Грузии. Мы помним, как летом группа жителей Грузии, нарушив границу с Азербайджаном, совершила нападение на пограничный наряд.

Кроме того, нагнетала ситуацию и ереванская пресса. Там писали, что отношения между Баку и Тбилиси на грани фола, пытались убедить грузин, мол Турция — планирует «вторгнуться» в Батуми, а Азербайджан «отрывает» Кешикчидаг, выдвигались разные глупые теории. На фоне возрастающих аппетитов армянских сепаратистов к Джавахети. И, как выразился Гахария на переговорах с президентом Алиевым, Тбилиси и Баку намерены доказать «врагам», что между странами не существует проблем.

Думаю, в данном заявлении есть важный посыл — Тбилиси зафиксировал наличие конкретных центров, которым не нравится стратегический характер взаимоотношений с Баку, которые всячески стараются дестабилизировать их, и говорит об этом уже открыто. Более того, грузинские власти фактически заявили, что сделают все возможное, чтобы пресечь коварные планы этих «врагов». Поскольку они дорожат отношениями с Баку.

Ахмед Алили: Это уже традиция, что новый премьер-министр Грузии после назначения посещает Азербайджан. Не другие страны региона, не США или страны ЕС, а именно Азербайджан. В этом есть некая символичность. Грузия и Азербайджан являются дружескими странами. В этом плане Гахария отличался от своих предшественников, а именно тем, что он учился в России. Поэтому ожидалось, что новый премьер министр свой первый визит нанесет в западные страны, но он не нарушил традицию и посетил Баку.

Тут нужно понять важный нюанс: без хороших отношений с Азербайджаном, Грузия не сможет полноценно ориентироваться на Запад. Потому что без экономической поддержки Азербайджана, грузинская экономика не смогла бы стать столь удачной.

Другой важный момент — это то, что летом 2018 года в Грузии произошли большие политические события. И сейчас данный визит проходит на фоне стабилизации политического ландшафта страны. Этот визит был необходим, чтобы «сверить часы». И, я думаю, что руководители обеих государств поняли, что нужно держаться вместе.

— Насколько полно Баку и Тбилиси используют существующий потенциал двухсторонних отношений?

Эмиль Мустафаев: Наши страны связывает история, география. Мы видим, как успешно развиваются экономические отношения. Азербайджан — лидер по инвестициям в Грузию, а туристы из Азербайджана лидируют по визитам в Грузию. Азербайджан — страна, благодаря которой сегодняшняя Грузия процветает.

Наша страна протянула руку помощи Грузии в момент, когда эта страна переживала сложные временами. Страны также поддерживают друг друга на международных площадках. Баку и Тбилиси имеют общую проблему и общую боль — часть территорий стран находятся под оккупацией.

Ахмед Алили: Для развития отношений потенциала всегда достаточно много. Азербайджан и Грузия уже реализовали много экономических проектов — как международных, так и двухсторонних. С другой стороны, если Азербайджан может привлечь инвестиции Китая, то он обязательно должен иметь выход на европейские рынки, а это обеспечивает Грузия.

С другой же стороны, если страны ЕС инвестируют в Грузию, то это рассчитано на выход на рынки прикаспийских государств и стран Центральной Азии, а это проходит через Азербайджан. Поэтому тандем Грузия и Азербайджан — это стратегический хребет, который важен для мировых финансовых и политических центров.

— Как известно, в последнее время в отношениях двух стран были проблемы из-за монастырского комплекса Давид Гареджи. Смогут ли новый премьер-министр Грузии и президент Азербайджана придти к согласию в этом вопросе? И примут ли общества двух стран решение руководства?

Эмиль Мустафаев: Важно понимать, что данная проблема изначально была искусственно раздута определенными политическими силами. Уже на следующий день по итогам переговоров в Баку, Гахария заявил о конкретной договоренности с азербайджанским лидером по вопросу Кешикчидага. В то же время он также призвал граждан Грузии проявлять большую ответственность и осторожность, как в действиях, так и в словах. Тем самым, премьер признал наличие в Грузии сил, которые целенаправленно периодически раздувают проблему в момент, когда Баку и Тбилиси ведут переговоры по вопросу и хотят решить вопрос поэтапно.

Кто эти силы? О каких врагах говорил Гахария? Это, как я понимаю, пророссийски настроенная группа людей. В Грузии есть такая партия — «Альянс патриотов Грузии». Они в июле проводили в Батуми митинг c требованием отказаться от воинственной риторики в отношении России. На митинге они озвучивали лозунг: «Давид Гареджи — это Грузия». Участок, который охватывает комплекс Кешикчидаг, по всем правовым документам относится к Азербайджану.

С правовой точки зрения о каких-либо спорах или притязаниях, связанных с данным участком, не может быть и речи. Официальный Баку уже заявлял, что данный участок должен быть согласован в рамках делимитации, что должно быть закреплено в договоре о государственной границе, который будет подписан по итогам переговоров между Азербайджаном и Грузией.

Ахмед Алили: Проблема Давида Гареджи или Кешигчидага возникла вследствие внутриполитической борьбы в Грузии. Некоторые силы на этой теме пытаются набрать больше голосов на следующих парламентских выборах в 2020 году. Они, таким образом, пытаются привлечь на свою сторону националистически настроенных лиц. Но результаты показали, что это совсем не нужное направление для Грузии потому, что сам Тбилиси на сегодня имеет достаточно других территориальных проблем. В этом плане Грузии не нужно претендовать на территории другой страны. Спустя какое-то время пришло понимание этого.

Азербайджан со своей стороны принял резкие шаги, закрыв границу, и в Грузии поняли, что давить на Азербайджан не получится. Это был переломный момент. К сожалению, мы к этому пришли не через гражданское общество. Ни Грузии, ни Азербайджану не нужны новые территориальные проблемы. Им нужно двигаться вперед. По итогам встречи премьер-министра и президента Азербайджана было принято решение открыть границы на этом участке, и сейчас уже грузинские паломники могут посещать этот монастырь, но при этом усиленный пограничный отряд там останется. И это как бы будет напоминанием того, что здесь, был такой конфликт.

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