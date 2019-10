Американский президент Дональд Трамп на вопрос журналистов о поддержке курдов, против которых Турция начала в Сирии операцию, упрекнул их в том, что они не помогли США во время Второй мировой войны, в частности, в ходе высадки в Нормандии.

NEW: Asked about the Kurds, President Trump says they «didn’t help us in the Second World War, they didn’t help us with Normandy» and that they’re fighting for «their land.» pic.twitter.com/PbCb2wzm8T

