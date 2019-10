Президент США Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф, а также те, кто был с ними в сговоре, заслуживают импичмента за их преступления и госизмену.

«Нэнси Пелоси знала обо всех, многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа», — написал Трамп в Twitter.

По его словам Пелоси «во всех отношениях виновна» так же, как Шифф, «в особо тяжких и незначительных преступлениях и даже в госизмене».

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer…

….This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.