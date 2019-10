Американке Мэри Гровер 1 октября исполнилось 100 лет. С днем рождения ее поздравил любимый актер — Дуэйн «Скала» Джонсон.

Такой подарок Мэри Гровер получила благодаря лучшей подруге своей внучки Джейми Клингер. Та знала, что Гровер стала поклонницей Джонсона больше 20 лет назад и что ее порадует поздравление от любимого актера. Клингер решила связаться с Джонсоном через общих знакомых. В конце сентября она рассказала в твиттере, что ее план может сработать.

В своем твите Клингер отметила Джонсона, и он внезапно ответил! Актер согласился записать видео с поздравлением для Мэри Гровер. Именинница увидела ролик 1 октября, а уже на следующий день Клингер опубликовала его в твиттере. Посмотрите, как Гровер обрадовалась подарку!

Как отмечает «Медуза», видео перепостил Дуэйн Джонсон. Он снова поздравил поклонницу с юбилеем и признался, что «подобные случаи — лучшая сторона популярности».

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI

— Jamie Klingler (@jamieklingler) 2 октября 2019 г.