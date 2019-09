16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг вечером 23 сентября выступила в ООН с эмоциональной речью. Она предрекла миру экологическую катастрофу и заявила, что «люди страдают, умирают, гибнут экосистемы, а мы находимся на грани массового уничтожения», но политики ничего не делают для того, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему, пишет «Настоящее время».

«Мое послание вам: мы будем следить за тем, что вы делаете, – заявила Грета Тунберг, обращаясь к присутствующим в зале политикам и дипломатам. – Все, что происходит, – неправильно. Меня вообще не должно было быть в этом зале. Я должна быть в школе по другую сторону океана. Но именно вы обращаетесь к нам, молодежи, за надеждой! Как вы вообще смеете это делать? Вы, именно вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми речами! А все, о чем вы можете думать, – это деньги и сказки о вечном экономическом росте!»

Президент США Дональд Трамп, который присутствовал в зале во время речи Тунберг, с сарказмом отозвался о ее речи в твиттере.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

