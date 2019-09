Учеников начальных школ в британском графстве Уорикшир научат трогать и «стимулировать» собственные гениталии, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, уже запущенная пилотная программа станет обязательной во всей 241 начальной школе графства со следующего года. В рамках новой программы All about me («Все обо мне») учителям предлагается объяснять детям в возрасте от 6 до 10 лет, что «многим нравится щекотать или поглаживать себя, потому что это приятно». Также ученикам надлежит разъяснить, что «щекотать и поглаживать» можно и собственные гениталии — и несмотря на то, что кто-то считает такое поведение недостойным, оно совершенно нормально. Тем не менее, педагогам предписано разъяснить, что трогать себя надо в душе, ванной или в кровати, но не в публичном месте.

Программа All about me включает весь спектр обучения человеческим взаимоотношениям: семейным связям, дружбе, онлайн-отношениям, понятию приватности и «правилам безопасности».

Предложенные меры вызвали возмущение многих родителей. «Моя жена, прочитав это впервые, заплакала. Сексуализация наших детей недопустима. Они называют это «трогать себя» и не используют термин «мастурбация», хотя это именно она!» — рассказал изданию Мэтью Сеймур, отец одного из учеников школы графства Уорикшир.

Власти графства, в свою очередь, пояснили, что программа подстроена под возраст и уровень развития детей. «Некоторые могут счесть материалы излишне чувствительными, но мы считаем, что детям важно получить четкую информацию об этом важном и часто игнорируемом явлении», — говорится в заявлении графства.

Некоторые политики, изначально поддержавшие программу, теперь, ознакомившись с итоговым результатом, критикуют ее и обещают пересмотр.

Minval.az