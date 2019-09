В результате землетрясения магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране пострадали 52 человека. Это самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет, сообщает Albanian Daily News.

По данным СМИ, раненых госпитализировали.

Как уточнил мэра Тираны Элион Велиаджа, аварийные службы находятся в полной готовности.

По данным Reuters, землетрясение зафиксировали в районе портового города Дуррес. Также подземный толчок ощутили жители столицы.

#tragedy in #Albania. The #earthquake destroys many places. #Suspected of 6 fatalities. 50 #injured pic.twitter.com/xg3f2XLoja

