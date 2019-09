Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана.

«Я поручил министру финансов значительно увеличить санкции против страны Ирана!» — написал Трамп в Twitter, не приводя подробностей.

Ранее США обвинили Тегеран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.