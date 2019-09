Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.

Сделанный из цельного 18-каратного золота унитаз, оцениваемый в миллион фунтов стерлингов, был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма, передает РИА Новости.

«Полиция региона долины реки Темзы расследует ограбление в Бленхеймском дворце. Полиция получила сообщение о происшествии в 4.57 утра субботы (6.57 мск). Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Пострадавших нет. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению», — говорится в заявлении полиции.

Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. В настоящее время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.

«Произведение искусства пока не найдено. Мы просим всех, кто слышал или видел что-то подозрительное во время происшествия, связаться с полицией», — отмечается в документе.

Музей подтвердил факт исчезновения унитаза и сообщил в Twitter, что из-за инцидента дворец будет закрыт как минимум до конца дня.

**IMPORTANT NOTICE**

Due to an unforeseen incident at the Palace we are closed until lunchtime, the Park will remain open.

Apologies for any inconvenience.

— Blenheim Palace (@BlenheimPalace) September 14, 2019