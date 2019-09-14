Италия решила присоединиться к программе создания истребителя Tempest («Буря»), в которой участвуют также Великобритания и Швеция. Цель проекта — разработать боевой самолет следующего поколения для европейского континента.

Министерство обороны Соединенного Королевства представило концептуальную модель истребителя нового поколения, получившую название Tempest, еще во время авиасалона в Фарнборо в 2018 году в рамках запуска новой национальной авиационной стратегии, передает онлайн-издание «Газета.ру».

Проект Tempest является центральным звеном этой стратегии, предназначенной в значительной степени для того, чтобы позволить британской оборонной аэрокосмической промышленности сохранить свои технологические преимущества в разработке реактивных истребителей.

Швеция присоединилась к программе Tempest еще в июле этого года. Объявление об этом с участием правительств и представителей промышленности двух стран было сделано на трехдневном мероприятии Royal International Air Tattoo (RIAT), которое происходило во второй половине июля на авиабазе Королевских ВВС (RAF) Fairford.

Официальные лица в ходе 9-й Международной выставки оборонных систем и оборудования для всех родов войск (DSEI 2019), которая проводится в Лондоне в период с 10 по 13 сентября, не были уверены, в какой форме будет объявлено о присоединении Рима к соглашению. При этом они отмечали, что неспокойная политическая ситуация в Италии и Великобритании не способствует определенности в этом вопросе.

Ожидается, что участие в программе по созданию Tempest примет корпорация Leonardo (ранее Finmeccanica) — один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии.

Структурные подразделения этого предприятия выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.

По расчетам разработчиков, перспективный истребитель Tempest должен совершить первый полет примерно в 2040 году, заменив Eurofighter Typhoon в составе Королевских ВВС Великобритании.

Перспективные возможности истребителя шестого поколения заключаются в интеграции пилотируемых самолетов и беспилотных летательных аппаратов, несущих оружие и датчики, связанных между собой сложной сетью передачи данных и облачной информационной инфраструктурой.

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