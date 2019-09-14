Выборы, неважно, президентские, парламентские или муниципальные, по определению считаются важнейшим актом демократии и народовластия. Но это в нормальных и цивилизованных странах. Другое дело, если фарс под названием «выборы» устраивается, к примеру, на чужих оккупированных землях, как это было в минувшее воскресенье в Карабахе.

Впрочем, по ту сторону линии фронта не теряют надежды выдать этот дешевый балаган за настоящее «волеизъявление». Во всяком случае, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своем традиционном брифинге принялась уверять, якобы «выборы» на оккупированных азербайджанских землях прошли, оказывается, «по демократическим стандартам», что это «проявление реализации гражданами своих прав» и т.д. После чего принялась пенять Украине и Грузии, которые этот фарс под названием «выборы» отказались признавать: по версии армянского МИДа, реализация прав людей не зависит от статуса той территории, где они живут, и непризнание прав человека ставит в неудобное положение те государства, которые выступают с подобными заявлениями.

По совести говоря, очень непросто в цензурной форме определить интеллектуальный уровень тех, кто задумал объявить «образцом демократии и прав человека» выборный фарс на чужой оккупированной территории, откуда в результате жестоких «этнических чисток», включая и Ходжалинский геноцид, изгнано коренное население. Да еще умудрился вывести эту оценку на уровень заявления МИДа.

Другое дело, что в Армении на свой «демократический имидж» и тем более на связи в правозащитном сообществе делали и делают весьма серьезную ставку. И была уверена, что псевдоправозащитная риторика — это, пардон, универсальный политический «фиговый листок», которым можно прикрыть все что угодно, от геноцида азербайджанцев на чужих захваченных землях до собственных, подберем самый мягкий эпитет, манипуляций с результатами выборов в кавычках и без, не говоря уже о «заказных» судебных приговорах, арестах журналистов и т.д. И после того, как это самое правозащитное сообщество умудрилось «проспать», к примеру, смерть в ереванском СИЗО после 45 дней голодовки главы одной из оппозиционных партий и информационного сайта Hayinfo Мгера Егиазаряна, основания для таких надежд у Еревана были.

Но… после выборной фарса в оккупированном Ханкенди события явно пошли не по сценарию.

Намеренно оставим за скобками то обстоятельство, что Никол Пашинян эти «выборы» по сути дела проиграл и пошатнуть власть Бако Саакяна и его клики не сумел. Тем более не будем подробно анализировать все более заметные признаки, что правозащитные организации постепенно теряют свое былое влияние в кабинетах и коридорах власти стран Запада, где уже осторожно заговаривают о предвзятости оценок правозащитных организаций и о том, что их деятельность все чаще ставит под угрозу отношения США и стран ЕС с весьма перспективными государствами. Не будем даже вспоминать истерику немецких левых на тему «нарушений прав человека в Азербайджане» синхронно с важными решениями по Южному газовому коридору или попытки объявить «диктатором» черногорского лидера Мило Джукановича как раз накануне вступления его страны в НАТО. Важно другое.

Напомним: как мы уже писали, 8 сентября проходил «единый день голосования» в России. Избирались местные власти в нескольких субъектах федерации, включая и оккупированный украинский Крым. К этому же «единому дню голосования» приурочил свой выборный фарс оккупационный режим в Ханкенди. Неделей ранее похожий балаган состоялся в Сухуми — там «выбирали» так называемого «президента Абхазии»

И в результате власти Азербайджана, Грузии и Украины практически синхронно выступили с жесткими заявлениями на уровне МИДов о непризнании «выборов» на чужих оккупированных землях. Так, министерство иностранных дел Украины заявило, что не признает «выборы в органы местного самоуправления» на оккупированных территориях Азербайджана и считает их незаконными, отметило, что упомянутые «выборы» нарушают Конституцию Азербайджана, нормы и принципы международного права, и подчеркнуло: «Позиция Украины по нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной. Наша позиция заключается в безусловной поддержке суверенности и целостности Азербайджана в рамках международно-признанных границ».

С аналогичным заявлением выступил МИД Грузии: «Вновь заявляя о суверенитете и территориальной целостности Азербайджана в пределах ее международно признанных границ, министерство иностранных дел Грузии не признает так называемые «выборы в органы местного самоуправления», «проведенные» восьмого сентября 2019 года в Нагорном Карабахе, и так называемые «его результаты»».

Со своей стороны, Азербайджан официально объявил о непризнании «выборов» в Крыму и Абхазии. МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, как то закреплено в Конституции Украины, заявила журналистам пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отметив, что Азербайджан не признает какие-либо «выборы», проводимые без согласия правительства Украины. Еще раньше в Баку заявили, что «МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «президентские выборы», состоявшиеся 25 августа 2019 года в регионе Абхазия, Грузия, равно как и их результаты».

И вот эта «совместная дипломатическая пощечина», похоже, вызвала у ереванской дипломатии самый настоящий шок. По совести говоря, выборные фарсы в Карабахе оккупанты устраивали и прежде. И каждый раз этот дешевый спектакль сопровождался серией заявлений министерств иностранных дел, международных организаций и посольств о непризнании этих «выборов». Но сейчас о непризнании этого балагана четко и недвусмысленно заявили власти Украины и Грузии. То есть тех стран, в чьи союзники Армении после победы своей «шашлычной революции» очень хотелось записаться — по крайней мере в глазах западной общественности. И уж точно не допустить параллелей своей агрессии в Карабахе с российскими захватами территорий Грузии и Украины.

Опять-таки не будем оценивать вслух интеллектуальный уровень авторов этой «стратегии» и интересоваться, за какие такие коврижки в Киеве и Тбилиси должны были бы забыть, как Армения голосовала и голосует в ООН против территориальной целостности Украины и Грузии, и еще о такой «мелочи», как международное право. Важно другое: эта «гениальная дипломатическая задумка» в очередной раз продать на международной арене свое «дымб-дымб-ху» потерпела ожидаемый крах. И четкая реакция на выборные фарсы со стороны властей Азербайджана, Грузии и Украины в очередной раз подчеркнула столь опасную для Армении параллель Карабаха с Крымом, Абхазией и Цхинвальским регионом.

И в результате в Ереване бьются в истерике у микрофона, стучат лысиной по паркету, заученно апеллируют к правам человека и пытаются читать всем нотации, только вот вряд ли этот дешевый балаган произведет впечатление на «целевую аудиторию».

Здесь уже можно было бы поставить точку. Только вот… устроив дешевый «выборный» балаган на оккупированных азербайджанских землях, Армения еще и в очередной раз продемонстрировала свою недоговороспособность и неготовность к реальному урегулированию. А читать Украине и Грузии нравоучения по поводу прав человека и заодно демонстрировать, что о выводе войск и реальном урегулировании власти Армении по-прежнему не желают и слышать, в Ереване попытались как раз в тот день, когда в Азербайджане стартовали очередные масштабные армейские учения. И это не просто боевая учеба, а ясный сигнал: если переговоры не дадут результата, то Азербайджан воспользуется своим правом на самооборону. И вот тут уже расклад сил будет далеко не в пользу Еревана. Так что на самом деле цена вопроса с провалом выборного фарса в Ханкенди для Армении куда выше, чем ее нынешний внешнеполитический позор.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az